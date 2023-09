Řada bezobalových obchodů v Česku skončila. V Sokolově se nevzdali a vyplatilo se

Zatímco řada bezobalových obchodů v Česku ukončila provoz, prodejně v Sokolově se začalo dařit. A to ještě před rokem majitelé uvažovali o uzavření prodejny. Postupně ale chodí i víc zákazníků a pro větší nákupy. Obchod proto plánuje, že rozšíří nabídku zboží. Sokolov 22:30 10. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezobalový obchod nabízí převážně trvalé potraviny | Foto: Petr Bouška | Zdroj: Český rozhlas

„Začalo chodit víc lidí a chodí na celkový nákup. Snažíme se rozšiřovat sortiment. Teď bych se chtěla zaměřit na stáčenou drogerii, která je velmi žádaná. Řekla bych, že jsme dostali druhý dech, novou naději, že to zvládneme a zvládli jsme to. Jsme za to rádi,“ uvedla za provozovatele Pavlína Sebjánová.

V minulosti byli přitom provozovatelé prodejny velmi skeptičtí. „Vždycky jsem v ten bezobal věřila a bylo těžké si přiznat, že to finančně nefunguje v tu chvíli. Přesto se nám povedlo nějak získat finanční prostředky k tomu jet dál,“ doplnila Sebjánová.

V budoucnu chce obchod nabízet i čerstvé pečivo, teď hledá dodavatele.

Bezobalový obchod v Sokolově | Foto: Andrea Strohmaierová | Zdroj: Český rozhlas