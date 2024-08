Součástí školní výuky má být i lízání zmrzliny či hra se stíny, doporučují britští vědci

Součástí výuky na základních školách by mělo být i lízání zmrzliny, doporučují britští vědci. Mezi další aktivity, které by na anglických školách rádi viděli, patří hnětení těsta, hrabání se v půdě či hraní si se stíny, popsal list The Guardian. Londýn 6:37 21. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Součástí školní výuky má být i lízání zmrzliny, doporučují britští vědci (ilustrační foto) | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: iROZHLAS.cz

Doporučení pro zlepšení přírodovědného vzdělávání vydala Královská chemická společnost ve spolupráci s vědci z oblastí fyziky a biologie. Věří, že takovéto zásadní zkušenosti přispějí k výuce základních vědeckých konceptů, kterým by mělo rozumět každé dítě, a zároveň pomohou snížit nerovnosti v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

Například lízání zmrzliny patří podle expertů do školních osnov, protože dětem ukazuje důležité vědecké koncepty, jako je zahřívání, chlazení a působení teploty.

„Jedno z doporučení pro chemii zní, že do 11 let by všechny děti měly začít chápat, jak působí teplota a jak může zahřívání a ochlazování měnit věci,“ vysvětluje návrh Aylin Ozkanová z Královské chemické společnosti.

„Jaká lepší rekvizita může učiteli pomoci to vysvětlit než zmrzlina? Takovéto zásadní zkušenosti podporují učení na osobní úrovni, a proto se domníváme, že by měly být součástí učebních osnov,“ doplnila.

Fyzikové si zase přejí, aby ve výuce dostaly prostor i světlo a hudba, a biologové by rádi viděli, že děti ve škole pěstují zeleninu a učí se o recyklaci.

„Ne všechny děti mají přístup k zahradě nebo školním pozemkům a my chceme, aby děti poznávaly svět kolem sebe, a zároveň chceme podpořit učitele, aby zapojovali vědu do každodenních činností,“ uvedla Lauren McLeodová z Královské biologické společnosti

Anglický úřad pro dohled nad školstvím Ofsted nedávno vyjádřil přesvědčení, že se přírodním vědám na základních školách věnuje příliš málo času a že hrozí jejich vytlačení z učebních osnov.

Někteří žáci podle úřadu celé pololetí neměli žádný přírodovědecký předmět.