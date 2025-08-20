Soud jen jednou, hájí rozvodovou novelu advokátka. Jsou tam nedomyšlené věci, namítá autorka petice
Rozvodovou novelu sice už podepsal prezident, přesto ji kritizuje část odborné veřejnosti. „Zákon je napsaný tak, že si nejsme jistí, že se rozvody zrychlí,“ upozorňuje v pořadu Pro a proti jedna z autorek petice proti této novele, advokátka Markéta Chudáčková. „Ti, kteří jsou dohodnutí a doposud chodili k soudu dvakrát, teď půjdou jednou,“ kontruje advokátka Renáta Šínová, místopředsedkyně sekce pro rodinné právo České advokátní komory.
Rozvodová novela má podle autorů urychlit a zefektivnit rozvodové řízení, podpořit dohody mezi rodiči a také zakazuje ve výchově tělesné tresty. Podle autorek petice však novela zásadně poškodí dvě nejzranitelnější skupiny, malé děti a děti z konfliktních rozvodových řízení. Paní Šínová, co přináší nová rozvodová novela?
Renáta Šínová: Stručně, nejprve přináší změny v oblasti rozvodu, kdy dochází ke spojení řízení o rozvod s řízením o úpravě poměrů dítěte. Doposud bylo nezbytné chodit k soudu dvakrát, takto to bude jednou.
00:00 / 00:00
Co přinese rozvodová novela? Poslechněte si celý díl pořadu Pro a proti, debatují advokátky Markéta Chudáčková a Renáta Šínová
Dále je velmi důležitá změna, která se týká odstranění nálepek péče. Tedy zmizely pojmy výlučná, střídavá a společná péče. Napříště půjde o péči rodičů. Pak jsou tam velmi důležité změny v oblasti výživného.
Paní Chudáčková, vy této úpravě vytýkáte řadu věcí. Připouštíte ale, že má i pozitivní stránky? Například, že by měla urychlit řízení, odstranit zbytečné procesní překážky u případů, kde se účastníci chtějí dohodnout, a hlavně zdůrazňuje, že tělesné tresty nejsou přijatelné jako součást rodičovské výchovy.
Markéta Chudáčková: Začnu od konce vaší otázky. Tělesné tresty, to nikdo nerozporuje, ty byly zakázány už předtím Úmluvou o právech dítěte a Listinou základních práv a svobod. Takže v tom nevidím tak extrémní progres. Určitě je dobře, že to tam máme.
Co se týče zrychlení řízení, to je hrozně těžká otázka. Přiznám se, že na tom, jak je celá novela napsána, se snažím vidět dobré věci. Ale s čím opravdu nejsem spokojená, je legislativní kvalita toho, jak je zákon napsaný.
A co přesně tím myslíte?
Chudáčková: Třeba ohledně zrychlení rozvodu jsou tam nedomyšlené věci. Myslím si, že jak zákonodárci, tak i podporovatelé novely spíš doufají, že to tak bude. My si nejsme jistí. Z toho, jak je zákon napsaný, si nejsme jistí, že se rozvody zrychlí.
Připomínky třeba městského soudu, které tvůrci novely obdržely před dvěma lety, naopak upozorňují na to, že se řízení můžou prodloužit. Nejde jenom o to, že bude jedno řízení. Do toho vstupují například soudní poplatky za řízení, ke kterým se často musí vyzývat.
Rozvodová novela ochrání děti. K byznysu s pohledávkami na výživném nedojde, míní advokátka
Číst článek
Ve hře jsou i soudci, kteří to budou rozhodovat. Například u opatrovnické věci je zájem, aby to bylo řešeno opatrovnickými soudci, ale rozvody civilními soudci. Opatrovnických specializovaných soudců je méně. To znamená, že se bude na tyto soudce čekat.
Takže ty dobré věci nejsou jisté. Zdá se mi, že ty špatné věci, na které upozorňujeme a které zapadají v komunikaci, jako je například absolutní změna péče a rozhodování o ní, je…
Tím myslíte to nálepkování toho, o jaký typ péče půjde?
Chudáčková: To mě trochu mrzí, že se říká, že kvůli nálepkování změníme něco, co je akceptováno všude ve světě. Bylo to tady téměř 30 let. Nejsem extrémní zastánce střídavé péče, ale nemyslím si, že důvodem pro změnu celého systému péče je jakési odnálepkování a modernizace. Prosím vás, tohle je regrese.
Zaznělo tady, že možná nemusí dojít k urychlení procesu rozvodu. Byly tady určité námitky, co se týče jednotlivých soudů, opatrovníků a tak dále. Jste si jistá, paní Šínová, že se opravdu ten proces urychlí?
Šínová: Nejprve zareaguji obecně. Slyšela jsem od kolegyně, že jsou tam nějaké legislativní nedostatky. Já se k tomu nemohu vyjádřit, pokud není hovořeno konkrétně.
Rozvodová novela nás vrací do komunismu. Ideje přebily realitu, míní advokátka Chudáčková
Číst článek
Pokud jde o věci, které tady zazněly... Zcela objektivně se řízení spojují, to znamená, že bude vedeno jedno spojené řízení. Pokud budou rodiče a manželé dohodnutí, tak pomyslně k soudu půjdou jednou. V tuto chvíli musí, i když jsou dohodnutí, k tomu soudu dvakrát.
Současně nemůžeme samozřejmě zaručit, že všechno se stoprocentně urychlí, protože v některých konkrétních a velmi komplikovaných případech ani to urychlení není na místě. Posuzuje se to individuálně. Ale v obecném pohledu ti, kteří jsou dohodnutí a doposud chodili dvakrát, půjdou k soudu jednou.
Proč autoři rozvodové novely zdůrazňují, že rovnocenná péče neznamená rovnoměrnou? A jaké námitky se ozývají k nové možnosti přeprodávat splatné pohledávky na výživné? Poslechněte si celý díl pořadu Pro a proti výše.