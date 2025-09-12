Soutěž o největší výpěstek nebo kuriozitu. V Litoměřicích začne podzimní veletrh Zahrada Čech
Na litoměřickém výstavišti začne v pátek ráno podzimní veletrh Zahrada Čech. Návštěvníci si budou moci prohlédnout například produkty ze zahrádek, které přihlásili pěstitelé do soutěží o nejzajímavější kuriozitu, největší výpěstek nebo nejkrásnější květinovou misku.
Brány výstaviště se otevírají v devět hodin a jeden z největších zahrádkářských a kutilských veletrhů v Česku potrvá až do středečních pěti hodin odpoledne.
Kromě doprovodného kulturního programu bude pro návštěvníky připravená například expozice, která letos nese podtitul Ovoce a zelenina s rodokmenem aneb v erbu zdraví. Pro návštěvníky jsou připravené i kreativní a floristické workshopy.
Pro návštěvníky jsou připravené i kreativní a floristické workshopy. „Novinkou letošního ročníku je soutěž pro laickou veřejnost. Proběhne v rámci programu nedělního dne a už v tuhle chvíli máme absolutně obsazenou kapacitu soutěžících,“ říká Michaela Mokrá z Městských kulturních zařízení.
Organizátoři očekávají, že letos navštíví festival desítky tisíc lidí. Pro návštěvníky je tak připravených zhruba tisícovka parkovacích míst v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad nebo v ulicích Českolipská a Karla IV.
Autobusy musí návštěvníky vysadit před hlavním vchodem a poté zaparkovat na odstavnou plochu pod Tyršův most, jelikož parkování pro autobusy není v blízkosti výstaviště možné.
Organizátoři nicméně doporučují i kyvadlovou dopravu, která jezdí zdarma z autobusového nádraží, z Horního nádraží nebo z Mírového náměstí. Speciální autobusy budou jezdit v pravidelných intervalech až do středy 17. září, kdy veletrh končí.