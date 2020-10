Každý občas potřebuje pracovat trochu jinak, říká psycholožka. Učit se doma některým dětem vyhovuje

Aktuální potřeba online výuky znamená pro řadů žáků komplikaci. Mezi nimi jsou také ti, kteří při běžné školní výuce potřebují trochu jiný přístup – žáci se specifickými poruchami učení. „Pro některé z našich klientů přineslo domácí vzdělávání úlevu. Mohli pracovat svým tempem, a tím i mnohem lépe. Existuje ale i opačný extrém,“ komentuje situaci pro iROZHLAS.cz psycholožka a ředitelka pražského DYS-centra, docentka Lenka Morávková Krejčová. Praha 8:01 12. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé děti potřebují k výuce jiný přístup | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak vnímáte aktuální situaci s distanční výukou? Zvládaly a zvládnou ji školy?

Myslím si, že pro všechny je problematická především nejistota. Školy, rodiny ani žáci nevědí, co přesně se bude zítra nebo za týden dít. Na druhou stranu mám pocit, že se školy poučily z těch jarních měsíců a mají poměrně ucelenou představu o tom, jak mohou se žáky v rámci distančního vzdělávání pracovat. Rozhodně to ale nevnímají jako optimální formu vzdělávání, ale jen jako náhražku toho skutečného učení tváří v tvář.

Zmínila jste, že učitelé už mají o podobě výuky na dálku představu. Myslíte si, že se již povedla realizovat, nebo s ní školy stále bojují?

Dle mého názoru se v řadě případů již změnila v realitu. Všechny školy se toho musely ve velmi krátkém období naučit opravdu hodně. Řada z nich si vytvořila systém a dokázala udělat to, co nefungovalo, jinak a lépe. Má zkušenost je taková, že řada škol v průběhu těch tří měsíců různě inovovala a zdokonalovala způsob a množství zadané práce i komunikaci se žáky.

Doporučení pro práci s dětmi

Poradila bych jít si s dětmi do lesa odpočinout, na procházku. I to může být velmi užitečné po tom času, který dětí stráví u počítače.



Myslím, že třeba určité formy audioknížek, které se netýkají jen distančního čtení, mohou vykonat dobrou službu. Pokud rodiče vidí, co všechno mají s dítětem dělat, a ještě si s ním mají číst, i když už neví, kam dřív skočit, jsou audioknížky alternativou. Pořád zapomínáme na to, že jejich poslech je ekvivalentem ke čtení, zejména děti. Nejde o žádné ošizování. Něco jiného je číst, abychom trénovali čtení a něco jiného je poslouchat audioknížku v momentě, kdy chceme, aby se žák seznámil s literaturou.



Určitě může být užitečné začít přemýšlet o tom, jak jinak mohou děti zpracovávat své poznámky z výuky. Naučit se používat různé dostupné nástroje, například ke tvorbě tzv. myšlenkových map, hledat některé dokumenty nebo obrázky, které si dítě může prohlížet. Ne třeba jen na internetu, ale také v knížkách.



Distanční učení minimálně přináší prostor pro to výuku do jisté míry individualizovat. Běžně mají učitelé ve třídě třeba 30 dětí, kterým musí zadat nějakou práci. Při online výuce ale mnohem snáze mohou říct „tenhle žák ať se podívá sem a tenhle ať to udělá takhle“.Pořád se učí totéž, ale jeden si to bude malovat, druhý to bude poslouchat ve formě dokumentu a třetí si to přečte. Ve třídě to může být obtížné, ale v momentě, kdy žáci sedí doma, dá se s tím pracovat.

Samozřejmě, že jako vždy se najdou školy, kde výuka funguje excelentně, a ty, kde je to velké martýrium. A je úplně jedno, jestli jde o výuku vyjmenovaných slov, násobilky nebo o výuku na dálku. Myslím, že školy, které dobře zvládají běžnou výuku, zvládnou i toto.

Potřeba učit se jinak

V kontextu distanční výuky – jaké nároky navíc jsou kladeny na děti se speciálními poruchami učení (SPU) oproti těm, které ve výuce potíže nemají?

Já bych řekla, že někdy to mají tyto děti náročnější a někdy obráceně. S našimi klienty máme obojí zkušenost. Rozhovory s některými z nich ukázaly, že pro některé děti domácí vzdělávání přineslo úlevu. Z toho důvodu, že najednou si mohly plánovat činnosti svým tempem, ve svém čase a měly na ně dostatek klidu. Byla to doba, kdy se jim dobře učilo, zvládaly spoustu úkolů, protože na to měly svůj klid a čas a jely podle sebe.

Ukázalo se, co našim klientům velice často říkáme. Že mít speciální poruchu učení znamená, že se člověk dokáže učit, jen to potřebuje dělat jiným způsobem. Díky tomu, že byly děti doma, měly víc příležitostí najít si takový systém práce, který jim vyhovoval.

Pak je zde ale samozřejmě druhý extrém, kdy to distanční vzdělávání s sebou přineslo určitou míru zoufalství, beznaděje. Najednou nebyly pomůcky, které potřebovaly, nebyl zde speciální pedagog, který by trpělivě různými způsoby dítěti vysvětlil, co potřebovalo.

Někteří rodiče si s dětmi nevěděli rady, protože nerozuměli tomu, proč jim nejde učit se těmi běžnými způsoby, kterými se kdysi učili oni nebo jejich starší děti. Tím se u našich klientů trochu otevřely nůžky.

Dva typy dětí

Kterým dětem se tedy doma víc dařilo? A které měly problém?

Některé naše děti, když jsou ve škole, jsou nešťastné z toho, že se jim hodně málo vychází vstříc z hlediska jejich potřeb a často se potýkají s tím, že jim něco úplně dobře nejde, neví si s tím rady. Mají takový vnitřní pocit „já bych to zvládl, ale oni mi k tomu nedají příležitost“. Právě tyto děti v domácím vzdělávání pookřály.

Pak jsou ale jiné děti, které mají velmi shovívavé, trpělivé a invenční paní učitelky, mají péči speciálního pedagoga, a jejich potřeby jsou ve školním prostředí poměrně dobře saturovány. V domácím prostředí ale docházelo k tomu, že děti mnohdy nebyly samy, musely se dělit o pomoc a pozornost se sourozenci, jejich rodiče museli zvládat vlastní práci. Celá ta náročná situace, o které se stále mluví, způsobila to, že tyto děti se ztratily. Nevěděly si rady a chyběl jim někdo, kdo by jim byl oporou v učení jako takovém.

Pomoc speciálního pedagoga nebo asistenta v rámci distanční výuky tedy prakticky nefungovala?

Speciálně pedagogických intervencí v dobách distanční výuky bezpochyby výrazně ubylo. Samotné online učení je pro mladší žáky nesmírně náročné a vyčerpávající. Je náročné na pozornost, a že by se děti připojily k učiteli na online výuku, a ještě na individuální práci se speciálním pedagogem, to je trochu chiméra. Pro děti je náročné to vydržet. Také by to byla otázka organizace různých škol.

V ideálním případě mohlo fungovat to, že by se vyučující dohodl se speciálním pedagogem na individuální práci s jedním žákem a ten dotyčný už by se potom nemusel účastnit klasické výuky. Ale jiná situace by nastala ve školách, kde si speciální pedagog vezme třeba tři děti a pracuje s nimi nějakým způsobem dohromady, ale přitom každé z nich ještě pracuje zvlášť.

Při onlinu tohle ale úplně nefunguje. Z mé zkušenosti z práce se žáky z naší školy, kteří potřebovali nějakou individuální podporu, pro mě bylo hrozně důležité, že jsem s nimi mohla být sama. V klidu jsme vše probrali a pracovali na tom.

Dovedu si ale představit, že když jde o velkou školu a pedagog má v péči spoustu žáků, je téměř nereálné, aby je stihl online obstarat ve stejném rozsahu, jako ve škole.

Potřeba individuální podpory

Když zůstaneme u asistentů pedagoga, docházeli za žáky domů, spojovali se nimi online nebo nedocházelo k žádné spolupráci?

S tím nemám zkušenost. Mám pocit, že to ve školách opět fungovalo různě. Nemám mnoho klientů, kteří by měli přímo asistenta. Někteří třeba zmiňovali, že s asistenty měli nějaké individuální online výuky. Nešlo ale o nic, co by bylo masivní a rozhodně nechci tvrdit, že to takhle vypadalo plošně. Od klientů nemám informace o tom, že v období distanční výuky pracovali se svým asistentem.

Když srovnáme potřeby žáka se speciálními poruchami učení a bez nich při distanční výuce. Co prvně zmínění potřebují jinak?

Naši klienti potřebují na veškerou práci s texty dostatek času. Například včera mi vyprávěl klient, žák druhého stupně, že distanční výuka pro něj byla velkou úlevou tím, že učitelé poskytovali své prezentace k předmětům, takže s nimi mohl rovnou pracovat. Myslím, že to bylo pro mnohé děti důležité.

Při normální výuce se čeká, že žák si bude ty prezentace opisovat, což je pro něj velmi náročné. Když si začne látku opisovat, často to ani nestihne správně a zároveň nestíhá registrovat, co se ve výuce děje. Pro tohoto chlapce tedy bylo velkou výhodu a úlevou, že materiály byly už zpracované, měl je k dispozici a mohl se z nich rovnou učit.

Je jasné, že pro všechny děti je při online výuce obtížné se zorientovat v tom, co se zrovna dělá. Učitel stíhá v online prostředí vidět velmi málo. O to méně vidí, jak dítě pracuje jen s rodičem podle zadání. Jak to dítě stíhá, jestli všemu rozumí, jestli ví, co má zrovna dělat – to jsou složky neverbální komunikace, kterou můžeme vytěžit, když jsme s dětmi ve třídě. V online formě je mnohem náročnější to registrovat.

Nemám vyloženě pocit, že by naši klienti potřebovali něco jinak, než to potřebují v běžném vzdělávání. Zároveň myslím, že některé věci zvládají naprosto stejně jako jiní žáci. A hlavně – každý občas potřebuje dělat věci trochu jinak, než ti ostatní.

Jaké obtíže v souvislosti s distanční výukou zakoušeli rodiče dětí s poruchami učení nejčastěji?

Mnohdy byli bezradní, protože nevěděli, jak vysvětlit svým dětem učivo. Stejně na tom byli i jiní rodiče, ale vzpomněli si například, jak se to učili kdysi dávno oni, a tak se svými dětmi vyzkoušeli to samé.

Tento postup někdy zafungoval třeba i na děti se specifickou poruchou učení. Vymyslet, jak dítěti pomoci a vysvětlit mu látku bylo pro rodiče jednou z nejobtížnějších věcí, obzvlášť pokud oni sami potíže s učením nemají. Neznají široké spektrum různých didaktických postupů a nevědí, jaké pomůcky by mohly jejich dítěti pomoci.

Často je to pro ně náročné situaci jejich dítěte vůbec pochopit. Dítě vypadá úplně normálně, řadu úkolů zvládne úplně bez problémů, ve spoustě situací reaguje zcela přirozeně nebo mu to navíc jde ještě rychleji než jiným dětem. Pak ale najednou přijde specifický moment, kdy se nedokáže hnout z místa. Neví si rady, něčemu nerozumí a netuší, jak má pokračovat.

Pro rodiče je to obtížně srozumitelná situace. ‚Když se to stejným způsobem naučil tvůj bratr/sestra a fungovalo to, jak to že to u tebe nefunguje,‘ jsou jejich myšlenky. A přesně k těmto situacím v domácnostech často docházelo.

Když rodič viděl obtíže svého dítěte během distanční výuky, pomohlo to některým lépe pochopit, co jejich dítě prožívá?

Myslím, že mnohým rodičům ano. Najednou viděli, jak dítě pracuje a pokud byli dostatečně empatičtí, tak jim třeba i došlo, co vlastně potřebuje a jak mu pomoci. Třeba i jen tím, že dítě potřebuje více klidu nebo pauzu. Rodič nemusí být učitelem z povolání, aby mu toto došlo.

Doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, PhD.

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě UK, kde nyní vyučuje. Má zkušenosti jako výchovná poradkyně, školní psycholožka. Věnuje se publikační a výzkumné činnosti, diagnostice dětí a dospívajících, poradenské a reedukační praxi. V loňském roce spoluzaložila základní školu Poznávání.

Rozhodně mám zkušenost s žádostí o pomoc, konzultacemi nebo žádostí o spolupráci s námi na základě práce, kterou rodič vidí dítě dělat doma a všímá si, že je to pro něj ve škole složité. I když v řadě situací působí úplně bezproblémově a hezky, konkrétní školní situace nejsou úplně jeho šálek kávy.

Často tak rodiče pochopí, že je třeba najít pro dítě nějakou další pomoc, protože nestačí jen jít do školy a čekat, že se to tam dítě naučí. Někteří rodiče se přicházejí poradit o konkrétních situacích se svým dítětem, kterým úplně nerozumí.

Užíváme stále stejné, nesprávné postupy

Jsme na tom obecně v Česku ohledně zvládání práce s dětmi se specifickými poruchami učení podle vás dobře?

Myslím si, že spousta věcí se daří velmi dobře, ale pořád máme velké rezervy, které je potřeba napravit. Nejedná se přitom jen o žáky se specifickými poruchami učení, ale i celkově o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Když už mluvíme o specifických poruchách učení, což je moje hlavní specializace, řekla bych, že se pořád ještě se potýkáme s řadou mýtů o podceňování těchto obtíží. Navzdory tomu, že už se tady o této problematice desítky let mluví, tak se pořád některé základní postupy neužívají.

Asi se nedají všichni házet do jednoho pytle, ale mám pocit, že se ozývají názory jako „Vždyť je to jenom dyslexie“. Když chceme některým učitelům něco vysvětlit, říkají, že to všechno znají, ale když pak vidím tu reálnou práci s dítětem, nijak se v čase nezměnila.

Říkáte tím tedy, že by mělo dojít ke zlepšení výuky budoucích odborníků? Na čem dalším je ještě třeba zapracovat?

Samozřejmě. Reforma školství začíná kompletní změnou kurikula budoucích učitelů na pedagogických fakultách. Napřed je třeba změnit způsob, jak se učí budoucí učitelé a pak teprve lze změnit způsob výuky na školách. Pořád ještě se to u nás neděje v takové míře, a když se pak snažíme násilně vtlačit některé principy rovnou do praxe, adaptace na ně je velmi náročná.