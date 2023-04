Seznamovací agentury hlásí vyprodáno na týdny dopředu. Lidé platí i přes 700 korun za večer

Vymítání ďábla evangelikály je hra s ohněm. V Česku je to ojedinělé, popisuje religionista

Vymítači ďábla, exorcisté, kazatelé, samozvaní apoštolové - co dělali v Praze? Kde se vzali, co jsou zač? Je to ještě náboženství? Nebo prosté divadlo?