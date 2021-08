Muž ze slavné obálky alba Nevermind žaluje po 30 letech Nirvanu. Podle něj jde o dětskou pornografii

Na obálce alba je Elden ještě jako kojenec s odhalenými genitáliemi pod vodou v bazénu. Před ním je americká dolarová bankovka na rybářském háčku. Vyobrazení bylo vnímáno jako symbol kapitalismu.

Nahé fotografie kojenců bez sexuálního podtextu nepovažuje podle týdeníku Variety zákon obecně za dětskou pornografii. Eldenův právník Robert Y. Lewis ale tvrdí, že kvůli bankovce na fotografii dítě působí „jako sexuální pracovník“.

„Žalovaní úmyslně (…) využili šokující povahu jeho fotografie k propagaci sebe a své hudby na jeho úkor,“ stojí podle Variety v žalobě podané u soudu v Kalifornii.

Od každého, kdo se na produkci alba podílel, požaduje nejméně 150 tisíc dolarů, tedy 3,3 milionu korun. Mezi žalovanými jsou mimo jiné žijící členové kapely Dave Grohl a Krist Novoselic nebo Courtney Love, vdova po frontmanovi kapely Kurtu Cobainovi, která spravuje Cobainův majetek.

‚Největší pornohvězda světa‘

Elden před lety přiznal, že je nesvůj z toho, že ho vidělo tolik lidí nahého. „Mám pocit, že jsem největší pornohvězda světa,“ rozvedl své rozporuplné pocity v roce 2007 pro hudební televizi MTV.

Až dosud ale podle týdeníku Variety neoznačoval snímek za pornografický. A dokonce se nechal v plavkách ve stejné póze fotografovat, naposledy v roce 2016, kdy od vydání alba uplynulo 25 let. Snímek, který pořídil otcův přítel v bazénu, mu prý také zvyšuje úspěch u dívek.

Elden dosud tvrdil, že za fotografii jeho rodiče ani on nikdy nezískali více než 200 dolarů, které za ni původně dostali. A podle týdeníku Variety Eldenovi rodiče nikdy nepodepsali dokumenty, které by stvrdily jakékoli použití snímku.

Nirvana vydala celkem tři studiové desky, které se prodávaly po milionech. Album Nevermind americké rockové kapely, jejíž název symbolizuje v buddhismu stav nejvyšší blaženosti, vyšlo 24. září 1991. A obsahovalo hity jako Smells Like Teens Spirit či Come as You Are.

Nečekaně se stalo jedním z důležitých mezníků v historii rockové hudby. Dodnes je uznávané jako jedno z nejlepších rockových alb všech dob. Hlavní strůjce tohoto úspěchu - frontman kapely Kurt Cobain - spáchal o necelé tři roky později krátce před plánovaným kocertem v Praze sebevraždu.

Kurt Cobain byl nejen zpěvákem, ale i hlavním textařem a autorem hudby skupiny Nirvana. | Zdroj: Profimedia