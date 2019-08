Legendární stříbrný Spitfire se z muzea vydal na cestu kolem světa. Přistane na čtyřech kontinentech

Je stříbrný, krásný a v pondělí odpoledne odstartoval z letiště Godwood v anglickém Chichesteru na cestu kolem světa. Řeč je o jednom z nejikoničtějších bojových letadel historie - britském Spitfiru. Legendární stroj, na který se víc než půl století prášilo v muzeích, dal dohromady tým okolo dvou britských pilotů a leteckých nadšenců. A po několika letech oprav a testech se jejich dítě vzneslo na svou velkou cestu přes čtyři kontinenty. Video Chichester (Anglie) 15:01 5. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Před deseti lety jsme koupili dvoumístný Spitfire v aukci. Milujeme létání i letecký svět, strašně nás to baví. A tak jsme přemýšleli, jak tuhle radost sdílet s co nejvíc lidmi,“ vysvětloval před časem počátky projektu v rozhovoru pro britský list Telegraph spoluautor projektu Steve Brooks.

Tehdy si spolu s druhým pilotem Mattem Jonesem splnili sen. Byla před nimi ale spousta práce a podniknout podobnou cestu je ani nenapadlo.

OBRAZEM: Akrobatická představení i vrtulník z bondovky. Tahákem leteckého dne v Mladé Boleslavi byl spitfire Číst článek

„Když jsme ho koupili, tak o tom vyšel malý článek v britských novinách. A pak se ten článek vydali i v 72 dalších zemích. Nejdřív jsme nevěděli proč, ale pak nám to došlo. Posedlost Spitfirem není vlastní jen Britům, tohle letadlo milují lidé po celém světě. A když jsme viděli, kolik lidí se o tento skvělý stroj zajímá, věděli jsme, že ho musíme představit veřejnosti a ukázat, co v něm je.“

Spitfire s označením SM520 vyrobila britská společnost Vickers-Armstrong v roce 1944. Stroj putoval na leteckou základnu v Lyneham v hrabství Wiltshire. Válka se ale chýlila ke konci a po ní Britové už tisíce zastarávajících Spitfirů nepotřebovali.

Tento konkrétní putoval do Jihoafrické republiky, kde se po něm slehla zem až do roku 1970. Tehdy ho objevili na skládce v Kapském městě letečtí nadšenci a začali s renovací. Během dalších desetiletí se stroj nakonec dostal až do Británie.

Čtyři kontinenty

Podle Matta Jonese je tento kus vysoce výjimečný. „Spousta Spitfirů se staví z velmi malých částí, které se zachovaly. My jsme ale narazili na celé letadlo z muzea. Taková příležitost se už nebude opakovat.“

Před 77 lety začala bitva o Británii. Do vzdušných bojů proti Luftwaffe zasáhlo také 88 Čechoslováků Číst článek

Kompletně zrenovované letadlo dostalo stříbrný nátěr a nyní ho čeká hodně dlouhá cesta. Z Británie míří na Island, pak do Grónska a přes Kanadu do New Yorku. Americký kontinent pak překročí Beringovou úžinou a vletí do Asie, kde ho čekají zastávky v Japonsku, Číně či Indii.

Do Evropy se stříbrný Spitfire dostane zpět přes Blízký východ a Severní Afriku. A jak podotýká hlavní inženýr projektu Gerry Jones. Taková porce kilometrů si vyžádá pravidelný servis.

„Po každých 25 hodinách bude letadlo potřebovat nějakou údržbu. Když se podíváte na vzdálenosti, které při tomto podniku budeme přelétávat, budou kontroly dost časté. Musíme tohle letadlo mít pořád pod kontrolou. Nemůžeme nechat nic náhodě,“ vysvětluje šéfinženýr Gerry Jones.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Cesta zabere celkem čtyři měsíce, což vyžaduje nejen odhodlání celého týmu, ale taky plánování.

Podle ředitele projektu Lachlana Monroa je to neuvěřitelně komplexní podnik. Stříbrný Spitfire proletí třiceti zeměmi. Čeká ho na 150 zastávek. V každé země na tým čekají nové výzvy. Platí tam jiné zákony a pravidla. S tím vším se budou muset poprat.

Pokud všechno vyjde, do anglického Chichesteru stříbrný Spitfire dolétne na začátku prosince.