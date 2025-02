Spodním prádlem proti zákeřné nemoci. V New Yorku se konal charitativní běh polonaháčů

Běh ve spodním prádle nebo v plavkách po ulicích New Yorku může být velká recese. Ten, který se tam běžel tento víkend, měl za cíl sbírat peníze na hledání léku proti zákeřnému nádorovému onemocnění – neurofibromatóze. Byli jsme u toho, když dav polonaháčů běžel centrem New Yorku. Od stálého zpravodaje New York 10:37 9. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Clowee s přítelem Zackem, kteří se také účastnili charitativního běhu | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

V přepočtu skoro milion korun na hledání léku proti neurofibromatóze. Takový výtěžek očekávají organizátoři charitativního běhu po jedné z ulic newyorského Manhattanu. Běh to sice nebyl dlouhý, zato velmi neobvyklý. Necelé dva kilometry běželi jeho účastníci jen ve spodním prádle nebo plavkách.

Neurofibromatóza je dědičné onemocnění, kdy jsou nervová zakončení postižena nádory. Může omezovat smysly, způsobovat poruchy pozornosti, ale také se projevovat mnoha nádory na pokožce. Proto běžci i v únorovém chladu odhalují své tělo.

Pod nulou

V newyorských ulicích je teď v únoru lehce pod nulou a na trasu dlouhou jednu míli, to znamená asi 1,6 kilometru, po Williamsburgském mostu vyběhla skupina polonaháčů jenom v podprsenkách, ve slipech anebo v trenýrkách.

Slečna Clowee sama trpí zákeřnou nemocí. Má na sobě růžovou podprsenku, růžové negližé a červený pletený svetr s bílými květy. Její přítel Zack má na sobě světle červenou košili a černé trenýrky s obtisky červených rtů. Hlavně má však na hlavě velikánskou huňatou červenou čepici, která ho před chladem alespoň trochu ochrání.

Slečna Daniele a pan Douglas mají spárované spodní prádlo. Oba dva mají bledě modré kalhoty s tučňáky, zároveň se na zimu připravili dlouhými červenými podkolenkami, pletenými rukavicemi až nad lokty a také červenými čepicemi.

img_3444_250209-100937_nel.jpeg | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Běhu ve spodním prádle se účastní už podeváté, předtím ovšem běhali v Kalifornii, v San Diegu, San Jose nebo v Los Angeles. Tady je však mnohem chladněji.

30 měst

Michale Morris Mason je ředitelem běhu ve spodním prádle na podporu výzkumu a boje proti neurofibromatóze již 13 let. První ročník běhu se konal před 15 lety ve Washingtonu a dnes už se běhá ve 30 městech po celých Spojených státech.

„Běh ve spodním prádle je způsob jak přitáhnout pozornost k této neurologické dědičné chorobě. Když lidi v únorovém chladu vidí na ulici běžce v nedbalkách, ptají se, co se to děje. A my jim řekneme, proč tu sbírku pořádáme,“ říká Mason.

Nejštědřejší dárci dostávají velké plechové zlaté medaile s emblémem červených nebo bílých slipů. Na výzkum a hledání léku proti neurofibromatóze darovali členové toho nejštědřejšího týmu každý po tisíci dolarech. Organizátoři doufají, že jen na tomto newyorském běhu vyberou letos 30 až 40 tisíc dolarů.