Dá se žít v maringotce s rodinou se dvěma malými dětmi? ‚Je to skvělé,‘ říká ekolog Petr Ice Kucka

Svět se mění a s ním i představy lidí o životním stylu. Také v Česku se objevují experimentátoři, kteří se před lety pustili do bydlení v puristickém stylu. Mezi nimi třeba IT odborník Petr Ice Kucka se svou ženou Věrou. Poté, co procestovali vlakem a autostopem půl světa, se rozhodli usadit v maringotce a zjistit, kolik člověk potřebuje k životu vody, energie, jídla a věcí. Jejich životní příběh mapuje pořad Natura Českého rozhlasu Plus.

V maringotce přivedli na svět i své dva syny. Netradiční životní styl podporují i jejich rodiny – včetně otce Věry, ekologa, dlouholetého člena Českého svazu ochránců přírody a zakladatele ekologického spolu Kosenka Miroslava Janíka.

„Ukazuje se, že to jde. Děti to zvládají naprosto bez problémů, horší je to občas s rodiči, aby zvládali nároky,“ říká k životu v maringotce Kucka. „Ale je to něco za něco. Člověk se vždycky něčeho vzdává a něco za to získává. Dohromady to může fungovat, když se člověk rozhodně,“ popsal.

Pro Český rozhlas Plus řekl, že ho nejvíce překvapují reakce na to, jak s rodinou žije. Setkává se s názorem, že si lidé myslí, že když žijí v maringotce, jsou chudí. Tomu ale nerozumí, protože to tak vůbec nevnímá.

„Nejtěžší bylo zvyknout si na málo prostoru. S malými dětmi je to občas náročnější,“ komentovala Kuckova žena Věra. To ale rodina vyřešila tím, že si postavila druhou maringotku.

Petr Ice Kucka ukazuje kompostovací toaletu | Foto: Markéta Ševčíková | Zdroj: Český rozhlas

Po letech nadbytku a hýření přichází touha po jednodušším životě i bydlení všude po světě. Třeba v Japonsku mladí lidé začínají preferovat jednoduché malé byty bez koupelen a s minimem nábytku i věcí.

Jak se žije v marigotkách se vypravila zjistit Markéta Ševčíková.