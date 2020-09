Dětem nabízíme víc, než potřebují. Měli bychom to obrátit, vybízí rodiče psychoterapeutka

„Mladá generace je čím dál tím asertivnější, dokonce někteří z té poslední vysloveně terorizují své rodiče. Ti ale nevědí, co s tím dělat,“ říká v pořadu Leonardo Plus psychoterapeutka Magdalena Frouzová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mladí lidé už většinou nestojí o zkušenosti starších a raději dávají přednost internetu

Na starší ti mladí nahlížejí jako na lidi minulosti, kteří nemají co říct a neměli by se plést do jejich světa a cílů.

„Hlavně by měli pomáhat, takže si všimněte, že mileniálové a generace po nich už často z domova neodcházejí. Žijí doma a vyžadují péči, přestože by měli pracovat,“ tvrdí.

Jde podle ní ale především o problém rodičů, kteří je neumějí přivést k odpovědnosti tak, jak tomu bylo dřív. „Velice často říkám rodičům: ‚Vy dítěti zajišťujete život. Necháváte ho žít, ale neumíte z něj vymoci, aby taky něco dělalo.‘ Všimněte si, že rodiče mají čím dál měně možností, jak dítě k něčemu přinutit.“

Jak čas běží, jsou lidé stále individualističtější a sebestřednější a je jim úplně jedno, jak je bude okolí brát. „Vidí se jako princové, kteří se něco naučili, něco umí. A taky se tím chlubí,“ všímá si Frouzová.

„Takže takový třicátník, čtyřicátník chce být úspěšný. Jako úspěch vidí, když je člověk rychlý a pohotový, což starší lidé nejsou. U nich má spíš pocity jako ,vrať se do hrobu´. Dokonce si libuje, když se mu jako šéfovi podaří obnovovat svůj tým,“ dodává.

Mladší generace není ochotná se svému okolí přizpůsobovat, konstatuje Frouzová. „Musíme počítat s tím, že jsou sebestřední. Takže když se stanou šéfy, tak hlavně proto, aby uplatnili svůj názor. Názory druhých je nezajímají.“

Odpovědnost? Jen k sobě

Předválečná generace byla mnohem víc vedena k odpovědnosti, soudí psychoterapeutka. „Dnes se věnujeme mladé generaci neúměrně víc, než se kdy rodiče svým dětem věnovali. A to nemluvím o tom, že dnešní děti mají ohromné možnosti se vzdělávat. Taky mají víc příležitostí jít za tím, co chtějí vědět.“

Malé děti potřebují něhu a řád. Mobily nemají v jejich rukou co dělat, radí pedagog Herman Číst článek

„Odpovědnost však existuje nejen vůči sobě, ale i druhým. A tím, jak se nová generace pohybuje v sebestřednosti, tak pracuje jen na sobě,“ pokračuje. „Sportují ne proto, že by je to bavilo, ale aby byli zdraví nebo aby dobře vypadali. Taky rádi ,pěstují´ čistotu ducha nebo mysli.“

Zároveň se vyhýbají závazkům – neuzavírají sňatky, a když mají děti, tak pro muže často není problém se o ně přestat starat.

Dá se očekávat, že společnost se v budoucnu pravděpodobně rozdrobí, míní Frouzová.

„Budou tu ti, kteří žijí úplně odtrženi od světa, ve svých virtuálních ulitách. A pak takoví, kteří na sobě nějak zapracují. Ale mladí se dnes chtějí především bavit, a to hned tak nezměníme,“ varuje.

Jak internet a sociální sítě ovlivňují dnešní mladou generaci? Poslechněte si celý rozhovor.