Hlavním úkolem byla popularizace zpopelňování. Před 110 lety vznikl spolek Krematorium

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž

Na začátku dvacátého století bylo pohřbívání žehem v českých zemích novinkou. Dnes už je v hlavním městě vůbec největší krematorium v Evropě.

„Když skončí obřad, rakev na vozíku zajede dozadu a spustí se do žároviště,“ popisuje Radiožurnálu ředitel Pražského pohřebního ústavu Julius Mlčoch. V žárovišti jsou dvě pece, každá má něco přes dva metry.

„V hlavní komoře musí být minimálně kolem 800 stupňů. V dopalovací komoře musí být minimálně 850 stupňů, to proto, aby dobře dohořely spaliny,“ pokračuje.

Uzákonění zpopelňování

Strašnické krematorium v Praze funguje od roku 1932. To vůbec první v Česku bylo v Liberci. V roce 1918 se v něm nechal zpopelnit jeden z tamních měšťanů. Byl ale spíš výjimkou. Když v roce 1909 spolek Krematorium vznikl, na území tehdejšího Rakouska-Uherska nebylo zpopelňování ani povolené, říká tajemník Společnosti přátel žehu Stanislav Motyčka. „Za Rakouska-Uherka to bylo udělané šalamounsky, zpopelňování bylo možné, ale nikoliv na území mocnářství,“ popisuje.

V Olomouci otevřeli zvířecí krematorium, obřad lze sledovat online Číst článek

A právě uzákonění zpopelňování bylo cílem i spolku Krematorium. Do jeho čela se postavil dramatik Jaroslav Kvapil. Ten se pak zasadil i o to, že v roce 1919 už byl v tehdejším Československu přijatý zákon, který tento způsob pohřbívání povoloval.

„Lex Kvapil měl pouze dva paragrafy – že je zpopelňování na území republiky povoleno a druhý, že se ministři vnitra, veřejných prací a zdravotnictví zmocňují k provedení vyhlášky,“ přibližuje Mlčoch.

V Československu se tak pomalu začala stavět krematoria a to pražské se dostalo třeba i do literatury. Spisovatel Ladislav Fuchs do něj zasadil děj svého románu Spalovač mrtvol. Hlavní postavou knihy je zřízenec a pozdější ředitel krematoria Karel Kopfrkingl. Slavný příběh nedávno zdramatizoval i Český rozhlas v hlavní roli s Davidem Novotným:

V dnešní době je zpopelňování vůbec nejčastější způsob pohřbívání, týká se zhruba 80 procent zemřelých.