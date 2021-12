Spory, které se normálně řeší debatou, se teď změnily ve války, míní politoložka Hesová

„V posledních deseti letech pozorujeme i u nás, že spory, které se normálně řeší debatou, se mění ve války, ve kterých už nejde tolik o to, si věci vyříkat, ale porazit druhého,“ říká v pořadu Osobnost Plus politoložka Zora Hesová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhodnutím „válčit“ se podle politoložky ale jen sporům vyhýbáme, zvlášť když pak toho druhého označíme za člověka bez legitimity. Osobnost Plus Praha 0:10 13. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zora Hesová z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy | Zdroj: Zora Hesová

„Žijeme ve světě, kde se na nás hrne řada problémů a otázek, které je není jednoduché rozhodnout. Například klimatická změna, migrace, uprchlická krize a tak dále. Je ale čím dál obtížnější řešit problémy věcně. Protože to vyžaduje velkou shodu často mnoha aktérů. A pro populistického, nebo krajně pravicového politika je mnohem jednodušší se postavit proti. A pak se například tvářit, že problém vůbec neexistuje,“ uvažuje politoložka.

Hesová je toho názoru, že státy kolem nás jsou kulturními válkami poznamenány hlouběji než u nás a uvádí příklad ze Spojených států.

„Někteří Američané volili Trumpa, přestože je neznaboh a oni jsou silně věřící. A to z velké části kvůli jeho postoji k potratům. Je to nelogické, ale ukazuje se, že některá společenská témata byla natolik politizována, že rozdělují společnosti na poloviny. Uprostřed se už ale neřeší, co je ten zásadní problém. Postavíme se zkrátka buď na jednu, nebo na druhou stranu.“

Přestože společenským konfliktem mezi očkovanými a neočkovanými se politoložka zatím odborně nezabývala, má pocit, že se někteří staví mezi „odmítače“ jen proto, aby zaujali nějakou pozici.

