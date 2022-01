Koubský: Kontroverzní podcast Joea Rogana se Spotify vyplácí, zato Neil Young mladé neoslovuje

Joe Rogan sám sebe označuje za komika. Tento americký podcaster se rád vyjadřuje ke všemu včetně covidu. Kvůli dezinformacím jej kritizovala skupina asi 270 amerických lékařů, vědců a zdravotníků. Vyčítali mu, že odrazoval mladé lidi od očkování. Tvrdil, že vakcíny jsou genovou léčbou, či šířil vyvrácené konspirační teorie. Proti Roganovi se teď vymezil zpěvák Neil Young. Praha 15:47 28. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Neil Young | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Kanadský písničkář v otevřeném dopisu streamingovou společnost Spotify vyzval, aby si vybrala: buď jeho produkci, anebo Roganův podcast. Pár dní poté tak hudba Neila Younga ze Spotify zmizela.

Každou epizodu kritizovaného podcastu Joea Rogana si poslechne kolem jedenácti milionů lidí, kterým je v průměru 24 let. I proto služba Spotify koupila práva k jeho podcastu za 100 milionů dolarů, tedy v přepočtu za více než dvě miliardy korun.

Rogan je v současnosti vůbec nejpopulárnější podcaster ve Spojených státech. „Spotify se docela dobře vyplácí, protože zvyšuje zájem nejen o svůj podcast, ale o podcasty na Spotify jako takové. Naproti tomu Neil Young? Mám ho rád, ale je to hvězda minulé nebo předminulé generace a mladé lidi – myslím si – už tolik neoslovuje,“ přiznává Petr Koubský, technický redaktor Deníku N.

„Navíc je dost sporné, jestli je Rogan opravdu vinen tím vším, z čeho je obviňován,“ dodává s tím, že sám komik přiznává, že mluví i o tématech, kterým vůbec nerozumí. „Dovede to shodit i takovým žertem, kdy řekne: ‚Přece nebudete důvěřovat mně. Ani já sám si nedůvěřuju. Já jsem trouba.‘ A tím si dělá alibi.“

Neil Young poukázal svůj protestem na to, že společnost Spotify by měla dostát svým oficiálním stanoviskům. V nich tvrdí, že podcasty společnost moderuje a aktivně zasahuje do obsahu.

„Prý nepustí ven takový obsah, který by byl v zásadním rozporu s pravidly slušného chování a zákonnosti,“ vysvětluje Koubský a dodává: „Do jaké míry to doopravdy dělají a kde se to dá vidět, že to dělají, nevíme.“

Rogan zkrátka jde spoustě lidem takzvaně na nervy. A spousta lidí jej naopak zbožňuje. „Takoví jsou z hlediska showbyznysu ti nejzajímavější a finančně nejvýnosnější,“ uzavírá Koubský.

