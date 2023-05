Stáří může být i svoboda. Aktivní senioři mohou dobrovolničit a pečovat o rodiny, navrhuje socioložka

Diskriminace kvůli vysokému věku je v české společnosti hlouběji zakořeněná než genderová nerovnost, myslí si socioložka Národního institutu SYRI a Masarykovy univerzity Lucie Vidovićová. „Jeden ze zdrojů diskriminace je to, že přemýšlíme o seniorech jako o zátěži kvůli důchodovému systému,“ tvrdí vědkyně a dodává: „Já věřím, že bychom měli hledat způsoby, jak si říct, že stáří je hodnota a může nám přinést i výhody.“ Brno 0:09 15. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jeden ze zdrojů diskriminace je to, že přemýšlíme o seniorech jako o zátěži kvůli důchodovému systému,“ říká socioložka Lucie Vidovićová (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidé v Česku se potýkají s ageismem, diskriminací na základě věku. „A to vlastně v průběhu celého života. Žen se to týká ještě víc. Nejdřív nemá smysl je zaměstnávat, protože budou mít děti, pak o ně přece musí pečovat, a pak už půjdou do důchodu, aby se mohly starat o vnoučata,“ přibližuje Vidovićová v pořadu Host dne na Moravě.

„Ageismus vyplývá z naší fascinace věkem. Přitom stárnutí nemusí být vnímáno negativně, ale může to být i svoboda. Ve stáří už nejsme pod sociálním tlakem, že něco musíme, a máme svobodu dělat věci tak, jak bychom doopravdy chtěli,“ usuzuje socioložka a doplňuje:

„Ve věku 50+ se s ageismem setkalo 37 procent lidí. Když je jim nad 80 let, setkalo se s diskriminací 70 procent z nich.“

Budoucnost by podle ní mohla být jiná. „Co když najdeme velmi účinný lék, který nám ve stáří zachová dobré zdraví? Možná pak bude stačit jen čtyřdenní pracovní týden a na pracovních místech se mohou střídat senioři s juniory,“ nastiňuje Vidovićová a dodává:

„Jeden ze zdrojů diskriminace je to, že přemýšlíme o seniorech jako o zátěži kvůli důchodovému systému.“

Pokud by ale se ale společnost stavěla k seniorům, kteří tvoří velmi nesourodou skupinu, jinak, mohla by využívat jejich čas a zkušenosti.

„Máme tu lidi, kteří můžou být velmi aktivní i do vysokého věku. Nechceme jim přece házet klacky pod nohy a odřezávat je tím, že je pošleme do starobního důchodu. Je otázka, jak oceňujeme aktivní seniory a seniorky,“ říká socioložka.

Senioři by se podle ní mohli zapojit například do dobrovolnické práce. „Tam by mohli hrát obrovskou roli. Pak by se mohli více zapojovat v rodinách, které se často rozpadají. Já sama bych nikdy neudělala kariéru, pokud bych neměla hlídání pro děti,“ připomíná Vidovićová a dodává:

„Já věřím, že bychom měli hledat způsoby, jak si říct, že stáří je hodnota, může nám přinést i výhody.“

