Státní pošta v Dánsku přestane doručovat dopisy. Skončí tak služba, která v zemi trvá 400 let

Dopisů i pohlednic ubývá všude na světě. A v Dánsku už je státní pošta PostNord bude doručovat jen do konce roku. Skončí tak služba, která v zemi trvá 400 let. Hlavním důvodem je digitalizace, Dánsko patří k těm nejdigitalizovanějším zemím světa, hned za Jižní Koreou.

Pošťák dánské státní pošty NordPost

Státní NordPost se chce dále soustředit na doručování balíků (ilustrační foto) | Foto: Francis Joseph Dean | Zdroj: ČTK / imago stock&people

PostNord už na jaře oznámila, že od ledna žádné dopisy doručovat nebude. Změnu zdůvodňuje rychlým tempem digitalizace.

Šéf státní pošty Kim Pedersen řekl pro BBC, že Dánové dnes dostanou průměrně jeden dopis měsíčně. Většinou to bývá složenka nebo výpis z účtu. Známka na běžný dopis navíc stojí 29 dánských korun, v přepočtu asi 95 korun českých.

Problematický obsah a paradoxní reklamace. Zákazníci si stěžují na e-shopy se ‚ztracenými‘ balíky

Poštu tak čeká propouštění. Oddělení listovních služeb PostNordu má celkem 2200 zaměstnanců. Výpověď jich dostane 1500 a těm zbývajícím pošta nabídne práci v ziskovém oddělení, na které se chce soustředit, čímž je doručování balíků.

Z dánských ulic také mizí kvůli konci dopisů červené schránky. Pošta už jich odstranila přes tisíc. Tu poslední demontuje koncem roku.

Poštovní odbory už v březnu vyzvaly poštu a stát k ochraně zaměstnanců. Odborový svaz 3F, který sdružuje poštovní zaměstnance, vyjádřil obavy ze zhoršení poštovních služeb, hlavně na venkově.

Organizace na ochranu seniorů, jako je třeba asociace DaneAge se zase bojí, že právě senioři se budou se změnami vyrovnávat dost těžko.

Soukromý doručovatel

Soukromá přepravní společnost DAO se snaží některé nastalé obavy rozptýlit a ujišťuje, že ona dopisy doručovat nepřestane.

Společnost DAO loni doručila 21 milionů dopisů a odhaduje, že příští rok jich bude 50 až 60 milionů, řekl pro BBC její ředitel Hans Peter Nissen. Pro porovnání, Česká pošta už dříve uvedla, že loni doručila něco málo přes 75 milionů listovních zásilek.

DAO, která má celkem 2500 zaměstnanců, plánuje rozšíření oddělení listovních služeb a chce přijmout 250 lidí.

