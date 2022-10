Byla ženou velkého světa, nikdy ale nepřetrhala vazby s Českem. Zeman vyznamenal Ivanu Trumpovou

Byla ženou velkého světa, nikdy ale nezpřetrhala vazby s rodným Českem. Mezi lidmi, které v pátek prezident Miloš Zeman ocenil na Pražském hradě, je i Ivana Trumpová. Lyžařka, podnikatelka, modelka a módní návrhářka zemřela letos v červenci. Velvyslankyní svého bývalého manžela Donalda Trumpa se v době jeho prezidentování sice nestala, do Česka a zejména do svého rodného Zlína se ale za svého života pravidelně vracela. Praha 22:19 28. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi lidmi, které prezident Miloš Zeman ocení státním vyznamenáním na pražském hradě, je i Ivana Trumpová | Foto: Future Image | Zdroj: Reuters

Lidé ve Zlíně vzpomínají na Ivanu Trumpovou dodnes. „Přímo nahoře mám podepsanou Ivanu Zelníčkovou. To byla šestá třída. Druhá fotka, myslím, je první až třetí třída. Tam sedím s Ivanou vedle sebe. Ona má svoji klasickou ofinu a já své kudrnaté vlasy,“ vzpomíná Jarmila Trávníčková při prohlížení alba se školními fotografiemi s Ivanou Trumpovou, tehdy Zelníčkovou.

Chodily spolu na základní školu až do deváté třídy. Ivanu si pamatuje jako cílevědomé děvče s tmavými vlasy.

„Ivana byla tmavá, černé krátké vlasy. To byla ta doba. Ona se obarvila na blond, teprve když odešla do Prahy a hrála v seriálu Pan Tau. Skvělá sportovkyně, krásná holka,“ popisuje ji Trávníčková.

Už na základní škole sbírala Trumpová medaile za lyžování, kterému se ve Zlíně věnovala od dětství. V deváté třídě šla na gymnázium.

„Ona byla na gymplu, já na stavárně a jí došel benzin. Potkali jsme se, když tlačila pionýra a poprosila mě, abych jí na ten benzin půjčila. Tak jsem jí samozřejmě půjčila a dneska se směju, že mi Ivana dlužila peníze,“ vzpomíná Trávníčková na vtipný zážitek ze společného setkání.

Na školní srazy se Trumpová do Zlína nevracela, s dětmi ale navštěvovala rodiče. V roce 1990 přijela na pohřeb svého otce i s bývalým manželem Donaldem Trumpem.

„Když jí zemřel tatínek, tak ještě s Donaldem, to už po rozvodu, byli na pohřbu. Tehdy spal Donald v Lesní kavárně, tam je hotel. Vím, že tam novináři lezli přes zábradlí a přes plot. Takže tady byla vlastně hlavně tehdy. Jinak už jezdila do Prahy za Zemanem, za Karlem Gottem a už to byla velká hvězda,“ dodává Jarmila.

Ivana Trumpová zemřela ve věku 73 let.