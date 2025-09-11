Stavba větrné elektrárny a rekonstrukce obchodního centra. Dvě obce v Libereckém kraji čeká referendum
Ve stejný den, kdy se budou v celém Česku konat volby do Poslanecké sněmovny, budou obyvatelé dvou měst v Libereckém kraji rozhodovat o budoucností obcí, ve kterých žijí. Referendum vyhlásily úřady v Jablonci nad Jizerou a také v Jindřichovicích pod Smrkem.
Lidé v Jablonci nad Jizerou budou rozhodovat, jestli má radnice zrekonstruovat obchodní středisko naproti městskému úřadu. Teď tam je pět obchodů a další patra jsou nevyužitá. Po rekonstrukci by na místě byly čtyři opravené obchody a osm nových bezbariérových bytů.
Náklady jsou ale pro město poměrně vysoké: „Kolem 60 milionů korun. Byť máme dotační podporu, přesto na město zbývá hodně velká částka. Zastupitelé se chtějí zeptat veřejnosti, jestli s provedením rekonstrukce souhlasí,“ říká nezávislý starosta Miroslav Kubát.
V referendu v Jindřichovicích pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku se budou lidé rozhodovat, jestli souhlasí s tím, aby zastupitelstvo odsouhlasilo výstavbu jedné větrné elektrárny. V obci už od roku 2003 dvě větrné elektrárny jsou.
Teď obec uvažuje, že by nechala postavit ještě jeden stožár. Z vyrobené energie totiž jde do rozpočtu několik milionů korun. Obě referenda se budou konat 3. a 4. října, tedy ve stejné dny, jako volby do Poslanecké sněmovny.