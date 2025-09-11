Stavba větrné elektrárny a rekonstrukce obchodního centra. Dvě obce v Libereckém kraji čeká referendum

Ve stejný den, kdy se budou v celém Česku konat volby do Poslanecké sněmovny, budou obyvatelé dvou měst v Libereckém kraji rozhodovat o budoucností obcí, ve kterých žijí. Referendum vyhlásily úřady v Jablonci nad Jizerou a také v Jindřichovicích pod Smrkem.

Jablonec nad Jizerou/Jindřichovice pod Smrkem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Větrná elektrárna

V Jindřichovicích pod Smrkem budou lidé rozhodovat o výstavbě větrné elektrárny (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | Licence Pixabay

Lidé v Jablonci nad Jizerou budou rozhodovat, jestli má radnice zrekonstruovat obchodní středisko naproti městskému úřadu. Teď tam je pět obchodů a další patra jsou nevyužitá. Po rekonstrukci by na místě byly čtyři opravené obchody a osm nových bezbariérových bytů.

2:00

Šestnáct aut a 63 tisíc korun. Liberecký magistrát úspěšně vydražil nepojízdné vozy odtažené z ulic

Číst článek

Náklady jsou ale pro město poměrně vysoké: „Kolem 60 milionů korun. Byť máme dotační podporu, přesto na město zbývá hodně velká částka. Zastupitelé se chtějí zeptat veřejnosti, jestli s provedením rekonstrukce souhlasí,“ říká nezávislý starosta Miroslav Kubát.

V referendu v Jindřichovicích pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku se budou lidé rozhodovat, jestli souhlasí s tím, aby zastupitelstvo odsouhlasilo výstavbu jedné větrné elektrárny. V obci už od roku 2003 dvě větrné elektrárny jsou.

Teď obec uvažuje, že by nechala postavit ještě jeden stožár. Z vyrobené energie totiž jde do rozpočtu několik milionů korun. Obě referenda se budou konat 3. a 4. října, tedy ve stejné dny, jako volby do Poslanecké sněmovny.

Johana Tománková, job Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme