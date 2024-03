Partnerství stále vyčleňuje určité lidi ze společnosti, říká stejnopohlavní pár z Plzně

Žijí spolu přes deset let, svatbu mít ale nebudou. Dva muži z Plzně totiž čekají, až budou moct uzavřít manželství. Dosavadní zákon jim umožňoval jen registrované partnerství. Poslanecká sněmovna teď schválila novelu tohoto zákona. Ani ta ale páru nevyhovuje. „Vadí mi slovo partnerství,“ řekl pro Český rozhlas Plzeň jeden z mužů Martin. Plzeň 7:34 12. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub připouští, že aktuální znění novely schválené sněmovnou pomůže už existujícím párům a rodinám | Zdroj: Profimedia

Nikoliv manželství, ale partnerství. Tak by se podle poslanecké sněmovny měly jmenovat svazky stejnopohlavních párů. A to i přesto, že podle výzkumu organizace Jsme fér podporuje manželství pro páry stejného pohlaví 65 procent obyvatel České republiky a funguje už v 35 jiných zemích včetně Německa, Irska nebo Itálie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor, který natočila Anna Matuštíková

V Česku o novele zákona, která umožní takzvané partnerství a má narovnat určitá práva gayů a leseb, teď bude jednat senát.

Martin a Jakub tvoří pár jedenáct let, z toho deset let spolu žijí. Řadí se mezi ty, kterým se úprava schválená sněmovnou příliš nelíbí. „Vadí mi slovo partnerství a fakt, že státu tím vzniká v podstatě databáze gayů a leseb jen díky tomu, že kolonka partner je jiná než kolonka manžel,“ vysvětluje Martin.

Slovní útoky i výhrůžky. LBGT+ komunita se stále potýká s diskriminací, v práci ji zažil každý sedmý Číst článek

Jakub připouští, že aktuální znění novely schválené sněmovnou pomůže už existujícím párům a rodinám, protože svým způsobem narovná práva. Vadí mu ale, že novela stále určitou skupinu lidí prakticky vyčleňuje ze společnosti.

Osobně Martin s Jakubem nad registrovaným partnerstvím, které v naší zemi bylo možné dosud, neuvažovali. V případě schválení manželství pro všechny by neváhali, ale s institucí a termínem partnerství mají problém. „Nerozumíme argumentům proti použití pojmu manželství ve vztahu ke gayům a lesbám, hlavně tomu, že účelem manželství je přivést na svět děti a vytvořit rodinu. Znamená to tedy, že starší lidé, kteří už děti mít nemohou, by se nemohli brát? A co neplodné páry? Nedává to smysl,“ uzavírají.