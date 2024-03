Štěně v bílinské škole uklidňuje školáky a vede je k zodpovědnosti. ‚Hodiny jsou lepší,‘ chválí kantoři

V Základní škole Za Chlumem v Bílině na Teplicku nově působí školní pes. Štěně se speciálním výcvikem má potěšit školáky i učitele. Dětem se specifickými potřebami pomáhá ke zklidnění a ostatní učí zodpovědnosti nebo péči o druhé. Bílina 10:44 3. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Argo a jeho majitelé mezi žáky bílinské základní školy | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Půlroční štěně border kolie Argo budí na školní chodbě rozruch. Patří sociální pracovnici Lucii Černé. Černobílé střapaté štěně vodí do odpoledních klubů – postupně s ním seznamuje všechny třídy.

V bílinské základní škole působí speciálně vycvičený školní pes – pomáhá děti zklidnit a učí je zodpovědnosti

„Nejdřív jsme získali povolení od zákonných zástupců, že Argo může mezi děti. Nedávno ho měla při vyučování ve třídě jedna učitelka, která pak říkala, že to byla nejlepší hodina – děti vnímaly jak jí, tak psa. Jejich pozornost prý byla o sto procent lepší,“ přibližuje Černá.

Argo je terapeutický pes – zlepší náladu, uvolní napětí, uklidní emoce. Podle speciální pedagožky Lucie Kotyzové je to určitá forma canisterapie. „Děti si ho mohou pohladit, mají pocit tepla i nějaké přítulnosti, hlavně se ale seznámí s tím zvířetem,“ shrnuje.

Dobrý vliv psa

Spolumajitelem Arga je učitel matematiky a tělocviku Matěj Šifalda.

„Čas od času jde s námi do hodiny. Na tu třídu to pak má docela dobrý vliv – děti vědí, že musí být relativně potichu, takže je v té třídě většinou klid. Zároveň si tam také musí uklidit – kdyby ten pes snědl něco čokoládového, tak to není dobře. Když je dítě v afektu, nebo z nějakého důvodu nešťastné, může se s ním pomazlit,“ přibližuje.

Argo, školní pes v Bílině

„Na psychiku našich dětí zvířata dobře působí – aby se cítily dobře a bezpečně. Proto jsme se pro zvířata ve škole rozhodli. Nemáme jen Arga, ale i želvy nebo křečky ve třídách. Pejsek také doprovází sociálního pedagoga nebo preventivního pracovníka do terénu – to je také pro pocit bezpečí všech velkou výhodou,“ doplňuje ředitelka školy Barbora Schneiderová.

Škola se tak snaží co nejvíc spolupracovat s rodinou. Pokud je problém, vydá se její zástupce spolu s Argem za žákem do místa bydliště.