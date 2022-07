‚Jsem dva dny pod stanem, pak v penzionu.‘ Cestovatelka Hana obchází Česko po etapách se psem

„Chodím ráda do míst, kde nejsou lidi. Tady už je hodně civilizace, to už není nic pro mě. Ale chtěla jsem to asi vidět, tvrz Cukštejn. Hodně se o Terčině údolí mluvilo. O vodopádu.“

Hanu Škapovou potkávám u uměle vytvořeného vodopádu u Nových Hradů. Zrovna si tady udělala fotku na památku a spěchá na autobus, aby se vrátila domů.

Stezku Českem totiž chodí postupně. „Původně jsem chtěla jít Pacifickou hřebenovku, to už v mém věku si asi netroufnu. Ani by mě tam rodina nepustila, a tak jsem se rozhodla, že po etapách aspoň obejdu Česko,“ říká.

Svou první etapu absolvovala letos v dubnu v Bílých Karpatech a postupně putuje po hranicích Česka od východu na západ. 43letá cestovatelka ale přiznává, že dlouho hledala odvahu se na stezku vůbec sama vydat.

„Nejdřív jsem se bála, když budu spát po stanem sama ženská – ale když si najdu hezké místo na spaní, tak je to v pohodě. Jsem dva dny pod stanem, pak v penzionu,“ přibližuje.

19 kilo na zádech

Hana Škapová ale nejde úplně sama. Společnost jí dělá malý bílý kříženec, kterého si vzala z útulku. V batohu mu nese granule a dokonce i vlastní spacák.

„Chtěla jsem chodit trochu ultralight, ale s tím, že mám pejska a beru s sebou stan, tak chodím na těžko. Ten batoh měl 19 kilo s tím, že pejsek má svůj spacák, granule, vodu.“

Ani těžký batoh jí ale neodrazuje od dalšího putování. Za měsíc se plánuje vrátit do Novohradských hor a posléze si projít i Šumavu. Celou pouť kolem České republiky by chtěla zvládnout za zhruba dva roky.