Stovky lidí se přišly zapsat do registru dárců kostní dřeně. IKEM ji shání nejen pro dvouletou Madlenku

„Byli jsme připravení na všechno, ale tohle jsme teda nečekali,“ říká mluvčí Institutu klinické a experimentální medicíny Martina Kolačná. Zájem lidí byl velký, fronta zájemců stála i před nemocnicí.

Zapsat se do registru přijeli ve výstroji i dobrovolní hasiči z pražské Písnice. „My zrovna sloužíme, takže jsme to spojili s naší službou,“ vysvětlili.

Najít vhodného dárce přitom není podle vedoucí registru Marie Kuříkové snadné. „My někdy říkáme, že hledáme genetické dvojče. Abychom našli jednoho dárce, tak jich musíme mít v registru několik tisíc.“

Na případ Madlenky upozornil Český registr dárců krvetvorných buněk na sociálních sítích. „Mají další tři děti, kteří ale bohužel nejsou vhodnými dárci kostní dřeně. Proto se hledá teď v našem registru,“ uvedla mluvčí.

Na vhodného dárce krvetvorných buněk čeká nyní 42 nemocných s leukemií a dalšími vážnými vrozenými chorobami. Je mezi nimi i dvanáct dětí včetně dvouleté Madlenky.

V Česku bylo transplantací kostní dřeně nebo krvetvorných buněk léčeno více než 750 dětí, první v listopadu 1989. Teď jich je kolem 30 každý rok.

Do registru se mohou zapsat i mimo hromadný nábor zdraví lidé ve věku osmnáct až 35 let. Darovat buňky či dřeň mohou do 60 let, přednost se ale dává mladším dárcům. Ročně jsou jich vyšší desítky.

Dárce stráví většinou dva dny v nemocnici, u odběru dřeně je asi hodinu a půl v celkové anestezii, u darování buněk asi čtyři hodiny připojený na přístroj podobný jako u darování krve.