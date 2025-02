Stovky nových titulů a tvůrci na světové úrovni. Tuzemský trh s deskovkami zažívá zlatý věk

Zatímco před asi 15 lety v Česku vycházelo 20 až 30 nových deskových her za rok, nyní je jich více než 300. Zájem o ně vzrostl hlavně během pandemie covidu-19, shodli se oslovení obchodníci. Ve čtvrtek uplyne 90 let ode dne, kdy americká společnost Parker Brothers uvedla na trh deskovou hru Monopoly. Praha 11:41 2. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zájem o deskovky vzrostl hlavně během pandemie covidu-19 (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Obecně bych řekl, že žijeme ve zlatém věku deskových her. Ročně vzniká přes 3000 nových titulů deskových her, v ČR jich vychází určitě více než 300, což je na tak malý trh opravdu hodně,“ uvedl za prodejce Planeta her Michal Široký. „Na druhou stranu je třeba zmínit, že v Německu či Polsku jsou deskové hry ještě populárnější než u nás, takže určitě máme kam růst,“ doplnil.

Zatímco mnohá odvětví během pandemie covidu-19 bojovala o přežití, trh s deskovými hrami zažíval rozmach, řekl Daniel Grof z obchodu Svět her. „Spousta lidí začala hrát, spousta her se vyprodala a namotivovalo to stávající vydavatele, aby byli trošku ambicióznější, a podnítilo to třeba i vznik nových vydavatelů,“ doplnil.

Nejen pandemie covidu stála za rozmachem odvětví, míní Petr Kovář z herního spolku Ústav deskových a karetních her při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. „To připisujeme spíše tomu, že generace odrostlá na prvních počítačových a konzolových hrách dozrála do věku, kdy si chce stále hrát, ale zároveň chtějí lidskou společnost,“ řekl.

Spolek podle něj každý týden pořádá veřejná hraní. Chodí na ně 20 až 30 lidí, uvedl Kovář. Setkávání hráčů do budoucna plánuje knihkupectví Luxor, řekla vedoucí marketingu Klára Unzeitigová.

Nejoblíbenější deskovky

Zájem o hry a hlavolamy na e-shopu Alza loni meziročně dvojnásobně stoupl. „Zajímavostí je, že zájem o deskové hry v roce 2024 byl i vyšší než v covidovém roce 2021, kdy jejich popularita výrazně rostla,“ řekla mluvčí Eliška Čeřovská.

Mezi neoblíbenější tituly podle ní loni patřily Karak, Výbušná koťátka, Desítka, UNO karty, Jízdenky, prosím!, Scrabble a Dostihy a sázky. Čeřovská doplnila, že Monopoly se pravidelně řadí mezi 20 nejprodávanějších titulů.

„Monopoly patří zcela určitě ke stálicím v segmentu deskových her. Aktuálně máme v sortimentu dokonce 28 druhů - od klasických přes junior po různé tematické verze,“ uvedla marketingová ředitelka hračkářství Bambule Jana Krčková.

Přežité Monopoly

Grof a Široký ale upozornili na to, že v komunitě zkušenějších hráčů nejsou Monopoly tak vyhledávané. „Hra je v mnohých ohledech opravdu přežitá a spoustu věcí nedělá úplně dobře. Nedává vám tolik možností, co ve hře udělat,“ řekl Grof.

Čeští tvůrci deskových her podle obchodníků patři mezi světovou špičku. Úspěch teď například slaví hra Galileo Galilei od Tomáše Holka. „Zároveň tradičně silným světovým hráčem je společnost Czech Games Edition, která od téhož autora vydala skvěle hodnocenou vesmírnou strategii SETI: Pátrání po mimozemské inteligenci. Od této společnosti je stále populární hra Krycí jména Vladimíra Chvátila, která se stala celosvětovou klasikou,“ uvedl Široký.

Stále dobře se podle mluvčí řetězce Tesco Ivy Pavlouskové prodávají i klasické hry, jako jsou šachy nebo Člověče, nezlob se. „Oblíbené jsou také cestovní verze her, které zákazníci často kupují na dovolené nebo jako praktický dárek,“ doplnila.