Stovky poutníků se sjížděly za sochou ronící krev, ta ale byla dle testů DNA majitelky sochy

Tvrzením, že socha Panny Marie roní krvavé slzy, přilákala samozvaná mystička stovky poutníků do města poblíž Říma. Italce nyní hrozí soud poté, co test DNA prokázal, že krev na soše byla její. Katolická církev ženu, která rovněž tvrdila, že k ní socha promlouvá, označila za podvodnici a následně zpřísnila svá pravidla o nadpřirozených jevech. Napsal o tom list The Guardian.

