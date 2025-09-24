Střední školy jsou příprava na vysokou. Často ale jde o promarněnou specializaci, míní sociolog Prokop
Téma vzdělávání není tím každodenním intenzivním dotykem s realitou. Nejsou to totiž ceny potravin, čekací doby u lékaře nebo výstavba dálnic. Zejména pokud má člověk základní, střední nebo i vysokoškolské vzdělání za sebou. I vzhledem k demografické křivce je ale dobré data ze školství průběžně sledovat a vyhodnocovat.
Vydáváte aktuální studii o přechodech ze středních na vysoké školy. Proč jsou tahle data zajímavá a důležitá?
Nikdo moc v Česku nezkoumá, jak studenti přechází mezi stupni škol, takže to je důležité zkoumat proto, abychom věděli, jestli třeba studenti středních odborných škol jdou do praxe nebo jak se jim daří u přijímaček na vysoké školy. Jestli je ta škola připravuje na přijímačky na vysokou nebo jestli je připravuje na praxi. A podle toho můžete reformovat tu soustavu středních škol, když vidíte ta data.
Takže to je asi největší analýza, která zatím vznikla k přechodu ze středních škol na vysoké školy a ukazuje nějaké nedostatky toho středního školství, se kterými jde pracovat.
Jak se daří žactvu různých typů oborů dostávat na vysoké školy, jaké faktory s úspěšností u přijímaček souvisejí... To jsou data, která vy teď dáváte k dispozici. K čemu je to dobré?
Vede se dlouhá diskuze, kolik má být gymnázií a všeobecných škol. Ministerstvo, ale i většina odborníků říká, že by jich měla být třeba polovina z té středoškolské soustavy.
A pak je tu protinázor, byť minoritní, který říká, „ale vždyť to není potřeba“. Z těch odborných středních škol také chodí žáci na vysoké školy a jsou to v jistém smyslu podobné školy a přeceňujeme ty gymnázia a podobně.
Menší úspěšnost
Protože i na těch středních školách negymnaziálních je do jisté míry nějaká všeobecná základna?
Ano a abychom to zkusili posoudit, tak jsme se koukli, jak chodí ze středních odborných škol žáci na vysoké školy, a ukazuje se, že většina žáků středních odborných škol, těch průmyslovek a obchodních škol a podobně, jde na vysokou školu. Mluvíme o nějakých 58 procentech.
Jsou ale dva problémy. Ten první je, že mají nižší úspěšnost dostat se na vysoké školy, než gymnazisté. Mají nižší úspěšnost zejména na ty dobré vysoké školy, a zhruba čtvrtina žáků z odborných škol tak jde na školu, která je mimo jejich obor, takže dělá třeba chemickou školu a potom jde na VŠE na ekonomii nebo nějakou jinou kombinaci.
Je pravda, že velká část studentů z odborných škol se na ty školy dostane. Ukazuje to ale, že ta jejich příprava během středoškolského studia je v těch přijímačkách trošku znevýhodněná.
I když si vezmete dvě školy, gymnázium a odbornou školu, které jsou na začátku stejně dobré, tedy že tam jdou stejně dobří studenti ze základních škol, tak potom, co projdou tím vzděláváním, tak mají větší šanci dostat se z toho gymnázia, protože se přece jen více soustředí na matematiku a věci, které jsou v přijímačkách.
Druhým problémem je, že část specializace na středních školách je promarněná tím, že jdou žáci na jinou školu. Takže to posiluje názor, že by nebylo špatné navýšit všeobecné obory a zároveň je v těch středních odborných školách trošku zevšeobecnit. Nemá cenu je specializovat do tolika malých oborů a mít třeba lycea technická, z nichž můžete jít na stavebku, na strojárnu, na chemickou školu a nemusíte se rozhodnout ve 14 letech a potom to změnit v 18 letech.
Z toho plyne, že jasnou převahu u gymnazistů vidíte zejména u takových těch velmi populárních oborů, jako jsou práva, medicína, psychologie?
Tam je ta převaha drtivá, že se tam ti gymnazisté dostávají, a že se tam hlásí.
Ale ti absolventi odborných škol o to mají taky zájem, ale mají menší úspěch u přijímacích zkoušek?
Oni se tam míň hlásí, už jsou míň ambiciózní a potom mají menší úspěch u přijímacích zkoušek.
Obecně se z těch, co se hlásí, drtivá většina, 90 procent gymnazistů, dostane a nějaké tři čtvrtiny odborných středoškoláků, z těch, co se hlásí, se dostanou na vysoké školy, ale dostanou se taky na horší školy. Tam, kde je míň uchazečů na jedno místo a podobně.
Obecně je pravda, že i ty střední školy slouží jako příprava na vysokou, ale je to často trochu promarněná specializace a znevýhodní to ty studenty, kteří tam chtějí jít, protože mají menší přípravu během toho středoškolského studia. Takže ta studie minimálně ukazuje nějaký apel na to zevšeobecňovat ty odborné školy.
Silné ročníky
Mluvil jsem v úvodu našeho rozhovoru o neúprosné demografické křivce, která ale má tu výhodu, že je to očekávatelné, že můžeme spočítat, že třeba za dva roky na vysoké školy zamíří první z řady těch silných populačních ročníků, což by nemělo být potom pro stát žádné překvapení a měl by se na to umět připravit. Co je potřeba?
Je potřeba navýšit počet míst a je potřeba navýšit počet těch míst tam, kde víme, že to ten stát potřebuje, a to jsou různé obory. Například víme, že když se budou dělat Dukovany, tak je v Česku málo jaderných inženýrů. Víme, že když chceme nakopnout stavebnictví, protože stavíme asi 35 tisíc bytů ročně, a bylo by potřeba i dvojnásobek, tak na to je relativně málo stavebních inženýrů.
A bude se stavět taky v okolí Dukovan.
A taky tam. Hodně inženýrů sežerou Dukovany a někdo musí dělat i byty. Třetí věc je, že máme obecně hrozně málo psychologů a lidí, kteří řeší problémy duševního zdraví a je strašný přetlak se vůbec dostat na psychologii a na příbuzné obory.
Je dost oborů, kde prostě víme, že potřeba bude nebo už je, třeba u lékařů a dalších. Je potřeba navýšit kapacity a taky to zafinancovat, protože je to často to největší úskalí v Česku.
Příklad s jadernou elektrárnou Dukovany a jejich dostavbou je dobrý, protože se tam zvýší všechny tyhle potřeby, přijdou rodiny, budou tam potřeba učitelé, kapacity škol, psychologů, lékařů, zubařů.
Snad to to duševní zdraví nezhorší, ale naopak. Když se vyřeší transformace energetické soustavy v Česku, a nejen jaderná, ale i ty obnovitelné zdroje, v kterých stagnujeme, tak tam nebudou takové výkyvy v energii. Teďka trošku přeháním, ale ona ekonomie domácností s tím duševním zdravím souvisí.
Systém finanční podpora
Ona vyšla další studie, tentokrát z dílny projektu IDEA Cerge EI. Český systém finanční podpory vysokoškoláků je slabý, děravý, zastaralý. K tomu titulku se dobrali autoři studie Daniel Münich a Jiří Slabý. V čem je ten systém nejvíc děravý?
Máme jedny z nejmenších financí na to, kolik jde na podporu sociálně slabších studentů na vysoké škole. A asi si člověk řekne, „je zadarmo prostě, tak proč, by potřebovali podporu“.
Výrazně se ale liší studenti, kteří žijí v Praze a mohou bydlet v Praze nebo okolí a jezdí na vysokou školu a ti, kteří tam jedou z Kraslic. Takže jeden problém samozřejmě je, že dáváme na vysoké školství obecně téměř z nejmíň v Evropské unii.
Máme relativně dost peněz třeba na střední školství, bohužel i proto, že máme hrozně malých oborů a že to nejsou úplně efektivní výdaje v tom středním školství a na vysoké školství dáváme dost málo, v poměru vůči HDP proti ostatním zemím.
Zároveň máme malou finanční podporu studentů, kteří tam mohou jezdit z chudších rodin, ze vzdálenějších oblastí a podobně, takže to je jako jedna z nejmenších v Evropě.
To je jeden z důvodů, proč v Česku ty vysoké školy velmi málo studují studenti, kteří jsou z nejchudších domácností, se základním vzděláním a podobně, oni trošku propadnou tím vzděláváním už v průběhu, ale potom nedokáží čelit nákladům na pět let studia – v jiném městě, kde musíte mít bydlení a podobně.
Pak tedy podobné studie ukazují, že výhodu mají zájemci o vysokoškolské studium z gymnázií, zejména z těch rodin, kde rodiče mají vysokoškolské vzdělání a jsou schopni to tomu dítěti platit, jsou schopni ho podporovat na té vysoké škole. Ale pro ilustraci, když se podíváme na stipendia – sociální stipendium, ubytovací stipendium, příspěvek na zdravotní pojištění, slevu na jízdném... V čem je tam problém?
Jeden problém je, že dáváme do slev na daních pro rodiče, za děti do 26 let. Když máte dítě do 26 let, tak máte slevu na daních, ale to je vlastně plošná sleva pro všechny. Naopak ji čerpají ti lidé, kteří vlastně už mají to dítě na vysoké škole, protože to je jenom na dítě, které je takzvaně nezaopatřené, že si nevydělává, jo.
A chybí cílená podpora právě v těch sociálních stipendiích a v těch ubytovacích stipendiích – i to ubytovací stipendium v Česku je hodně malé a pro velkou skupinu dětí nebo žáků, takže nepomáhá dost těm, kteří to opravdu potřebují.
Sociální stipendia v Česku bereo zlomek žáků a má extrémně úzkou cílovou skupinu. Bylo to doteďka většinou do 1,5 násobku životního minima. Některé školy si to rozšiřují. Takže to je pro děti v extrémní chudobě.
Nižší střední třída, která je jako na tom hodně ekonomicky špatně a nemůže to dítě podporovat, tak těmi systémy propadne a samozřejmě potom jako často volí školu, která vede k tomu, že to dítě jde brzo pracovat hodně a může podporovat tu rodinu naopak.
Už třeba v těch 14 letech ví, že si to nebude moct dovolit. A často je to škoda, protože to jsou třeba žáci, kteří by mohli být dobří vysokoškoláci. Ztrácíme tam hodně potenciálu v tom, že ten výběr vlastně není založený na tom předpokladu talentu, ale i na těch sociálních bariérách.
Vrtá mi hlavou ta věková hranice 26 let – to je nějaký výstřel od boku? Nebo má to nějakou logiku? Neměla by se zvýšit?
Do 26 platí slevy na daních, pokud je dítě nezaopatřené. Myslím, že to je docela bez problémů, problém ale je, že dáváme hodně do téhle plošné podpory a hrozně málo do té cílené podpory v těch sociálních stipendiích.
A to se opravdu bavíme o třeba stovkách milionů, které by tam udělaly obrovský rozdíl a posílily tu přístupnost. Teď nás oslovila jedna škola v Praze, jak to nastavit. Za mě bych klidně jako víc zpoplatnil třeba opakování škol a prodlužování studií a investoval tyhle peníze do toho, aby se tam ta bariéra pro studenty, kteří si to nemůžou dovolit těch pět let v jiném městě a podobně, omezila.
Celý rozhovor se sociologem Danielem Prokopem si můžete poslechnout v přiloženém audiu nahoře v článku.