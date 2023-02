Nespokojenost s výběrem střední školy. Téměř polovina studentů by si po dokončení zvolila jiný obor

Víc než třetina středoškoláků a učňů v posledním ročníku lituje, že si vybrali obor, který právě studují. To jsou výsledky průzkumu poradenské společnosti TREXIMA, která se zaměřuje na analýzy trhu práce a vzdělávání. Průzkum zahrnuje odpovědi 15 tisíců studentů z více než dvou stovek škol z celé republiky za poslední čtyři roky. Praha 11:04 24. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší nespokojenost je u oborů gastronomie, hotelnictví a turismus (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

S výběrem školy není spokojena celkem skoro polovina dotázaných, píše se v analýze. 35 procent studentů, kteří právě dokončují střední školu nebo odborné učiliště, by si zpětně vybralo jiný obor. K nim se ještě přidává dalších 13 procent studentů, kteří by u svého oboru sice zůstali, ale chtěli by ho studovat na jiné škole.

To je dohromady 48 procent nespokojených studentů. Prakticky ke stejnému zjištění dospěl při loňském šetření na podobné téma i Národní pedagogický institut.

Na některých školách je nespokojenost na konci studia u žáků větší, než na jiných. Průzkum ukázal, že nejvíc litují svojí volby žáci odborných učilišť. Kdyby se mohli rozhodnout znovu, tak v průměru 42 procent z nich by se přihlásilo na jiný obor.

„Dalších 15 procent uvádí, že kdyby mohli, tak by studovali stejný obor, ale na jiné škole. Kdyby škola byla v jiném okrese, jiném městě a měla dobrou referenci, tak by šli studovat jinam. Takže jenom 43 procent je opravdu skutečně spokojeno s volbou učebního oboru,“ říká jeden z autorů průzkumu a specialista trhu práce David Dušánek.

Dušánek dodává, že je třeba myslet na to, že to jsou souhrnná agregovaná data a zdůrazňuje, že jsou i odborná učiliště, kde je spokojenost studentů velmi vysoká. Když se zaměříme na studenty odborných maturitních oborů, tak z nich více než třetina lituje volby své současné školy.

Nespokojené obory

Nejspokojenější jsou studenti gymnázií. Ale i tak v průzkumu 22 procent z nich uvedlo, že by si znovu gymnázium nevybrali.

Obory, ve kterých panuje největší nespokojenost, jsou gastronomie, hotelnictví a turismus. Víc než polovina dotázaných žáků by si dnes už tyto obory nezvolila. David Dušánek vysvětluje, že to nutně nemusí být kvalitou škol, ale podle něj mohou být příčinou i problémy s uplatněním absolventů těchto oborů na trhu práce.

„Může to být dané také samozřejmě situací v tomto odvětví. Často slyšíme, že restauratéři a hoteliéři to nemají jednoduché. Víme, jaké je tam odměňování, covid, energetická krize a všechny tyto věci samozřejmě na ten sektor tlačí. A on přichází, asi i kvůli těmto důvodům, zbytečně o kvalifikovanou pracovní sílu do budoucna,“ dodává Dušánek.

Naopak nejvíce spokojení se školou, pro kterou se rozhodli, jsou studenti oborů pedagogika, sociální péče, veterinářství nebo veterinární prevence. Podle Davida Dušánka je to dáno tím, že do těchto oblastí přicházejí mladí lidé, kteří mají o své budoucí profesi jasno a jsou celkově vyzrálejší.

Kariérové poradenství

Nejčastější příčiny nespokojenosti studentů se školou jsou nedostatečné nebo nekvalitní odborné praxe. Chtěli by při škole více pracovat ve skutečných firmách. Problémem je taky mnohdy chybějící kariérové poradenství.

Už na základních školách by specializovaní pedagogové měli s dětmi řešit jejich další studium, a na základě jejich prospěchu nebo stavu na trhu práce jim doporučit, jaká škola by pro ně byla nejlepší.

„Oborů, které mohou žáci na učilištích studovat, je strašně moc. Tím pádem jsou potom hůře uplatitelní,“ popisuje analytik společnosti EDUin Jan Zeman další problém.

Velké množství oborů vede podle Zemana taky k tomu, že uchazeči se v nich nevyznají. Pomocníkem by mohl být kromě karierního poradce třeba také nový online projekt „kamzezakladky.cz.“ Online dotazník vyhodnotí odpovědi a doporučí žákovi obor.