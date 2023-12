Střet vlaku s kamionem způsobil požár vagonu. Lidem pomohli strojvedoucí a muž z nedalekého autoservisu

Po nehodě, při které se 17. října v olomoucké části Bělidla na přejezdu srazil vlak s kamionem, měl strojvedoucí Roman Juřena velký podíl na záchraně cestujících. Nádrž vlaku se totiž po střetu roztrhla a první vagon začal hořet. Dostat se ven z hořícího vlaku lidem pomáhal i Lukáš Dudík z nedalekého autoservisu. Na olomouckém hejtmanství za to oba dostali od kraje a hasičů ocenění. Server iROZHLAS.cz připomíná hrdiny roku 2023. HRDINOVÉ ROKU 2023 Olomouc 6:00 30. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při střetu vlaku s kamionem na Olomoucku 17. října začal hořet první vagon | Foto: Filip Fojtík | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Byla to tehdy hrůza,“ uvedl pro server Novinky.cz Roman Juřena. „Když si na to vzpomenu, přemýšlím, co bych udělal jinak. Asi ale nic. Hlavně že tam nikdo nezůstal. Z toho jsem měl největší strach,“ dodal.

Dudík po nehodě vyběhl z autoservisu a pomáhal cestujícím dostat se z vlaku ven. „Na to, co se stalo, se nedá zapomenout. Trauma z toho rozhodně nemám. Naštěstí jsem nebyl v hořícím vagonu, blízko ohně. Jiní lidé mají určitě mnohem horší zážitky,“ popsal.

Ve vlaku bylo při nehodě asi 30 lidí. Dudík přiznal, že v prvních chvílích po srážce měl o cestující obrovský strach: „Bál jsem se, že mi zůstane vzpomínka na to, že tam zemřelo tolik lidí. Naštěstí jim pan Juřena pomohl z hořícího prvního vagonu.“

Strojvedoucí se při tom, jak lidem pomáhal, nadýchal zplodin. „Vylezl jsem ven z vagonu, ještě jsme odtlačovali nějaké auto a pak už jsem se tak rozkašlal, že jsem se nemohl nadechnout. Nějaký pán mě odvedl do sanitky, kde si mě převzali záchranáři, dali mi kyslík, změřili mě a odvezli do špitálu,“ vyprávěl Juřena.

„Vypadalo to šíleně. Jakmile to začalo bouchat, chytil jsem trochu stresu, ale po pěti minutách bylo jasné, že druhý vagon už nechytne. Ze všech pak zděšení opadlo,“ vylíčil Dudík.

„Je příjemné, že lidi o mně mluví jako o hrdinovi. Já si tak však nepřipadám. Jen jsem otevřel dveře vagonů,“ doplnil.

„Okamžitě po střetu se roztrhla nádrž vlaku a začalo to hořet. Pokud by nebyli na místě lidé, kteří se postarali o záchranu osob, s příjezdem hasičských jednotek už by bylo pozdě. Dojezdový čas byl v minutách. To, jak jste se zachovali, je příkladné i pro ostatní,“ řekl zachráncům ředitel krajského hasičského záchranného sboru Karel Kolářík.

Zraněných bylo nakonec pět lidí. Škoda se vyšplhala na 36 milionů korun. Vedle škody ve výši 26 milionů na vlakové soupravě a kamionu, které po nárazu zachvátil požár, vznikla další, desetimilionová škoda na zničené železniční a tramvajové trati.

