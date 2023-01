Střídání hlasů v pražské MHD. Herec Jan Vondráček má premiéru na všech tramvajových linkách

Hlasem autobusů a tramvají Pražské integrované dopravy (PID) byla bezmála 30 let Dagmar Hazdrová, teď ji vystřídá herec Jan Vondráček. V následujících týdnech bude Dopravní podnik hlavního města Prahy pokračovat s Janem Vondráčkem v nahrávání provozních hlášení tentokrát pro městské autobusové linky, na kterých by se měly objevit v průběhu letošního jara. Praha 12:32 9. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Zažil jsem mnoho různých premiér. Od divadelních, filmových, televizních, rozhlasových, hudebních až po premiréru audioknihy na CD. A tohle je vlastně taky taková premiéra. Tentokrát tramvajová. Taková audiokniha, která se mi nejspíš sama vylisuje do hlavy, protože tramvají jezdím téměř denně a tenhle přehrávač asi jen tak vypnout nepůjde,“ glosuje Jan Vondráček.

„A neptejte se mě, jak dlouho jsem nahrával název zastávky Radhošťská, aby tam bylo všechno a znělo to přirozeně.“

Jan Vondráček se stal novým hlasem autobusů a tramvají Pražské integrované dopravy na základě výsledků hlasování veřejnosti v anketě. Zaujal 62,15 procent respondentů, tedy více než 124 tisíc cestujících.

Více než 10 tisíc hlášení

Pořizování nahrávek je rozděleno do tří základních balíků. První skupinu tvoří dopravní a provozní hlášení pro autobusové a tramvajové linky v rámci celého systému Pražské integrované dopravy a názvy tramvajových zastávek v Praze.

Každá zastávka se načítá dvakrát – jednou s intonací ukončenou, takzvaně do tečky, a jednou neukončenou, takzvaně do čárky. A to kvůli tomu, že výsledná podoba hlášení, jak ji slyší cestující v dopravních prostředcích, se skládá z jednotlivých slov, slovních spojení a číslovek.

První balík tvoří bezmála dva tisíce jednotlivých nahrávek. Druhý balík nahrávek, který budou Jan Vondráček a dopravní podnik načítat v následujících týdnech, jsou názvy zastávek autobusů na území Prahy. Jedná se celkem o 1315 nahrávek.

Poslední a největší skupinou jsou názvy autobusových zastávek využívaných mimo území Prahy v rámci systému PID včetně takzvaných přeshraničních linek, to je celkem 7256 nahrávek.

Rozsvítili jsme další zastávkové informační panely na autobusových zastávkách Dejvická, Budějovická a Bohdalec. Další na řadě je panel na Kolejích Strahov a v letošním roce bychom rádi osadili další důležité zastávky, uvidíme, jak to půjde. Držte pěsti. pic.twitter.com/6iYKussHju — PID (@PIDoficialni) January 4, 2023

Největším oříškem je Tusarova

Dopravní podnik nechal ještě před zahájením nahrávání všechna dopravní a provozní hlášení jazykově zrevidovat lingvistkou a fonetičkou Veronikou Štěpánovou, která byla také členkou odborné komise posuzující semifinálovou desítku kandidátek a kandidátů na nový hlas.

„Spolupráce s Janem Vondráčkem je z mého pohledu a hlavně poslechu bezproblémová a velmi příjemná. Vzhledem k tomu, že je to velký profesionál, mám k jeho nahrávkám jen minimum připomínek,“ chválí Veronika Štěpánová.

„Předem se vždy snažím upozornit na potenciální problémy, a to zejména s výslovností názvů cizího původu. U kolegyně, která se specializuje na fonetiku nizozemštiny, jsem tak třeba ověřovala korektní zvukovou podobu jména zastávky Park Maxe van der Stoela, která by se v češtině měla vyslovit jako ‚park makse fan der stula‘,“ dodává.

Největším oříškem byl zatím název zastávky Tusarova. „U něhož nelze z jazykového hlediska zcela jednoznačně určit, zda se má vyslovit jako ‚Tusarova‘, nebo ‚Tuzarova‘, nahráli jsme proto pro jistotu obě varianty.“

V současnosti slýchají cestující v tramvaji podobu „Tuzarova“.

„Část z nich je na ni jistě zvyklá, a proto jim bude případná změna vadit, zaznamenali jsme však jak v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český, tak ve stížnosti u dopravního podniku, že jde o chybu a ‚správně‘ má být ‚Tusarova‘. Ať se tedy v dopravní podniku rozhodnou pro kteroukoli z podob, vždy budou někteří nespokojeni,“ dodává Veronika Štěpánová.