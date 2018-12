Ježíškova vnoučata nadělila důchodkyním v Orlové striptéra. Takové Vánoce prý v domově ještě neměli

Ježíškova vnoučata plnila a stále plní i hodně netradiční přání. Mezi ně určitě patří nápad seniorek z Orlové na Karvinsku. Důchodkyně si přály zažít atmosféru pánského striptýzu s urostlým svalovcem. A přímo v jejich domově, protože na vozíku se dál nedostanou. Nečekaly, že jim netradiční návštěva zpestří ještě konec letošního roku. Ježíškova vnoučata Orlová 14:14 28. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Striptér v orlovském domově pro seniory | Foto: Martin Knitl

Paní Eva a paní Věra přišly do kulturní místnosti jako první. Prý to všechno vymyslely, ale nechtějí to přiznat.

V sále Domova pro seniory Slezské humanity v Orlové se naposledy hrálo na zobcové flétny. Teď to bude trochu jinak, uprostřed čeká velká reprobedna.

„Já se cítím úplně na pohodu, jak se říká, protože tohle publikum je totiž nejlepší. Kdysi jsem dělal pro paní, která měla dokonce devadesát let. Takže tohle je omladina,“ usmívá se striptér Rocky, který se ve vedlejší místnosti připravuje na vystoupení.

A jde se na věc. Velká část osazenstva domova se zpočátku velmi ostýchá, klopí zrak. Ale nakonec si jedna za druhou přece jenom sáhnou a dokonce i plácnou.

O diváckou kulisu se postaraly dárkyně – mladé dámy Nikol, Pavla, Petra a Naďa. Jsou spokojené, jak to dopadlo.

Takové Vánoce v domově prý ještě neměli. Kdoví, co zdejší parta seniorek vymyslí zase za rok.