Využil jsem díru na sociálních sítích, říká nejpopulárnější strojvůdce na českém internetu

Nejhezčí pohled na svět je prý z lokomotivy. Alespoň to na svém Twitteru napsal strojvedoucí Michal Kopťár, kterého sleduje přes pět tisíc lidí. A opakuje to i v rozhovoru s Lucií Výbornou: „Je ráno, před vámi východ slunce, za vámi obrovská váha a délka… Tohle zažijete jen na lokomotivě. Dá vám to jiný pohled na svět," popisuje. Praha 19:26 2. srpna 2018

Chtěli byste se podívat, jak to vypadá uvnitř kokpitu lokomotivy? Máte smůlu. Stejně jako v případě letadel, ani u vlaků to zákon neumožňuje.

Možná i proto je účet Michala Kopťára na Twitteru tak populární: umožňuje tisícům lidí nahlédnout do míst, která jsou pro běžné cestující jinak zapovězená.

Odezva na Twitteru

„Využil jsem díru na sociálních sítích,“ shrnuje nejsledovanější strojvedoucí na českém internetu. „Twitter je podle mě nejvyspělejší sociální síť, vždy mě překvapil feedback, který jsem na něm dostával.“

A feedback to vždy byl vesměs pozitivní. Alespoň ze strany veřejnosti. Naopak především starší kolegové Michala Kopťára jsou k jeho aktivitám na sociálních sítích podstatně kritičtější.

„Lidé jsou naučení, že vše nové je z principu špatně. Až když postupem času zjistí, že jde o dobrou věc, přijmou to,“ shrnuje oblíbený strojvedoucí.

Otázku, zda mu to za to vlastně stojí, si tak prý klade docela často. Už má ale jasno – a podobné úvahy už ho tolik netrápí. „Asi to ale bude jeden z faktorů, které povedou k tomu, že s tím jednoho dne skončím. Co jsem do toho dal, se mi sice vrátilo, ale ne z prostředí, ze kterého všechno původně vyšlo.“