Studenti z Pelhřimovska opakují maturitu. Řeší ale i zdravotní pojištění nebo se hlásí na úřad práce
Zhruba stovka studentů v těchto dnech opakuje maturitu na Gymnáziu a Obchodní akademii v Pelhřimově. Řešit ale nemusí jen správnou gramatiku nebo matematické rovnice, ale také například to, že od začátku září za ně stát přestal platit zdravotní pojištění.
„Ještě nevíme, jestli se povedlo. Absolutně nemám tušení. Každá se rozporujeme s odpověďmi, takže jsem taky zvědavá,“ říkají dvě studentky, které přišly na pelhřimovské gymnázium na maturitu v opravném termínu. Zkoušku tady přitom zdaleka neopakují jenom studenti zdejšího gymnázia nebo obchodní akademie.
Přes sto studentů píše opravné maturitní zkoušky v Pelhřimově. Místní gymnázium je totiž spádovou školou pro celý okres
„Organizováno je to dvěma způsoby. Jsme spádová škola pro celý okres Pelhřimov, pro všechny školy se státní maturitou. Všichni studenti, kteří mají podzimní termín opravné zkoušky, ať už z jakýkoliv důvodů, jdou k nám dělat didaktické testy z různých předmětů. Je jich dohromady asi přes sto,“ vysvětluje pro Český rozhlas Vysočina ředitel Aleš Petrák.
„Ústní zkoušky děláme jenom pro své studenty, na to máme delší čas, ale chceme to udělat taky hned na začátku. Pro studenty z naší školy jsme dělali zkoušky včera (v úterý), úspěšní byli tři studenti a dnes nás čekají další tři,“ doplňuje.
Zdravotní pojištění
Ti, kteří maturují na podzim, ale musí řešit ještě jiné věci, než jen učení. Málokdo si totiž uvědomuje, že i když stále ještě usedají do lavic a píší testy, stát už na ně jako na studenty nepohlíží a přestává za ně například platit zdravotní pojištění.
„Stát za vás hradí zdravotní pojištění nejdéle do 31. srpna. Podmínkou ale je, že jste po celý kalendářní měsíc v době školních prázdnin nevykonávali výdělečnou činnost, neměli nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,“ vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
„Od 1. září musíte začít řešit, kdo bude dále plátcem vašeho zdravotního pojištění. Můžete se například zaevidovat na úřadu práce, začít pracovat, podnikat nebo se stát osobou bez zdanitelných příjmů,“ doplňuje. Ať už se studenti rozhodnou jakkoliv, měli by se pojišťovně nahlásit nejpozději do 8. září.