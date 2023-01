Během pandemie výrazně vzrostly případy sexuálního zneužívání dětí. Predátoři je online naváděli k focení

Pandemie koronaviru výrazně posílila internetové služby a komunikaci na dálku. Zatímco v mnoha ohledech to pro lidi znamenalo usnadnění života, projevilo se to i negativně. Uzavření škol a přesun komunikace do internetového prostředí u mnoha lidí, včetně dětí podle různých studií vedlo k výraznému nárůstu úzkostí a dalších psychických poruch. Nová studie Nadace na sledování internetu objevila další negativní dopad lockdownů na děti. Cambridge 20:09 30. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze všech snímků, kde jsou děti zobrazované v sexuálním kontextu, pořídili samy děti dvě třetiny z nich | Zdroj: Profimedia

Negativní dopad objevila Nadace na sledování internetu sídlící v anglické Cambridgi, která sleduje hlavně případy sexuálního zneužívání dětí na internetu. Zjistila, že během lockdownů mnohonásobně narostl počet stránek, na kterých jsou děti v sexuálních polohách.

Nadace loni zaregistrovala celkem 63 tisíc takových stránek, oproti pěti tisícům před pandemií. Jde o více než desetinásobný nárůst.

Šéfka nadace Susie Hargreaves řekla, že to je přímý důsledek toho, že během pandemie a lockdownů se život celkově přesunul na internetové komunikační platformy. U dětí ještě ve větší míře než u dospělých. Toho zneužili i sexuální predátoři.

Hargreavesová upozorňuje, že ze všech snímků, kde jsou děti zobrazované sexuálně nebo v sexuálním kontextu, pořídili podle všeho samy děti dvě třetiny z nich.

Podle závěrů studie se takto děti často fotily samy nebo byly snímky pořízené přes webkameru někým, kdo k tomu děti nalákal přes internet.

Na některých snímcích nebo videích přitom děti přímo plní pokyny, které jim někdo dává. Co je podle Hargreavesové nejděsivější, je fakt, že v osmi tisíci případech se to přitom týkalo dětí ve věku 7-10 let.

Nadace teď pracuje na tom, aby se všechny případy z internetu odstranily a aby ti, kdo jsou za ně odpovědní, byli potrestáni.