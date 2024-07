Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje má nový depozitář. Vejde se do něj 27 kilometrů knih

Více než pětkrát se po přestavbě navýšila kapacita depozitáře Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Původně mohla knihovna pro skladování knih využívat pět tisíc metrů polic, teď jich má k dispozici 27 tisíc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rekonstrukce budovy na plzeňských Borech stála 107 milionů korun. Poslechněte si víc

Depozitář je vybavený klimatizací i speciálním hasicím systémem, díky němuž by při případném požáru nemusely být knihy poškozeny vodou. Rekonstrukce budovy na plzeňských Borech, která svým vzhledem připomíná hrad, stála 107 milionů korun.

„Zadání na rozšíření depozitáře bylo dáno počtem knih a také samotnou stavbou, jež historicky sloužila jako opravna tanků a později byla předělána na depozitář. Ten jsme dostali za úkol rozšířit,“ popsal architekt Daniel Němeček.

Nový depozitář Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje | Foto: Anna Matuštíková | Zdroj: Český rozhlas

„Inspirací nám byl román Umberta Eca Jméno růže, z něhož se k nám dostala právě myšlenka hradu,“ dodal.

Knihovně by měl nový depozitář, do něhož se vejde 27 kilometrů knih, vystačit na 30 let.

Plyn, kterým by se hasilo v případě požáru | Foto: Anna Matuštíková | Zdroj: Český rozhlas