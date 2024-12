Stužky z dárků do žlutého kontejneru odložit můžeme, ale pochybuju, že je zrecyklují, říká expertka

Vánoce jsou obdobím, kdy se nám doma hromadí nejvíce odpadu. Papíry, stužky, krabice, obaly od jídla. Víte třeba, jak poznat pravý celofán a jak s ním naložit? I třídění odpadu může být někdy pěkná věda. Jak správně roztřídit vánoční odpad v Magazínu Experiment radí Petra Innemanová z Ústavu životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Alexandr Komarnický z Pražských služeb. Rozhovor Praha 0:10 29. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozbalené dárky | Zdroj: Shutterstock

Máme před sebou obaly, které zbyly po Vánocích. Třeba tenhle lesklý vánoční papír, jak bychom s ním správně měli naložit?

PI: Konkrétně lesklý papír může být povoskovaný, nebo křídový papír, ty nepatří do modrého kontejneru, recyklovat nejdou.

Do modrého kontejneru tedy jen přírodní papír bez úpravy. Co tahle dárková lesklá stužka?

PI: Tyto stužky jsou plastové, do žlutého kontejneru je odložit můžeme, ale pochybuju, že půjdou k recyklaci. O tyhle komodity není na trhu s druhotnými surovinami zájem.

Takže je tedy házím do černého směsného kontejneru. Máme tady ještě celofán...

PI: Ten je přírodního původu, konkrétně celulóza je ze dřeva, takže se dá kompostovat. Problém je, že teď se ve velkém nahrazuje plastovou napodobeninou. Laik to nerozezná. Pokud nestuduje symboly někde v růžku, tak se nedozví, co s tím. Celofán nepatří do žlutého kontejneru, ale jeho napodobenina z konvenčního plastu se recyklovat dá.

Po dárcích určitě zbyla řada krabic. Co když jsou jako tahle oblepeny lepicí páskou, to nevadí? Můžeme je vyhodit do modrého kontejneru?

PI: Údajně to nevadí a technologie si s tím poradí. A pokud v krabici byla polystyrenová výplň, tak ta patří do žlutého kontejneru, jedná se totiž o plastový materiál.

Vánoce – to je také hodně vaření a pečení. A mnoho zbytků…

PI: Do hnědého kontejneru můžeme dát jen rostlinné zbytky, takže v našem systému není pro domácnosti možnost, aby se zbavily zbytků živočišného původu jinak, než že je hodí do směsné černé popelnice. Pokud ale máme zahrádku, můžeme třeba zakopat pod strom. Je to i vánoční zvyk, ale byla v tom i velká moudrost, protože v kostech je vápník, fosfor, takže zdroj živin.

Řada obalů je ale po vyprázdnění znečištěná. Co s tím?

AK: Sklenice ani plastové kelímky není potřeba vymývat, stačí jen vyprázdnit a odnést do správné popelnice. Klidně i svíčky.

Problém podle odborníků na životní prostředí nejsou obaly samotné, ale jejich jednorázové využití…

PI: Měli bychom pamatovat na to, že obal můžeme použít vícekrát a nevyhodit hned po prvním využití. Tím už hodně šetříme přírodu.

A až doslouží vánoční stromeček – ten živý většinou stačí odložit vedle popelnic, ten umělý zavézt na sběrný dvůr.