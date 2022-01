Začala stavba Štvanické lávky, která propojí Holešovice a Karlín. Při povodni se nadzvedne

Břehy Vltavy mezi Holešovicemi a Karlínem by příští rok měla propojit nová, 300 metrů dlouhá, Štvanická lávka. Konstrukce z moderních materiálů za asi 300 milionů korun má výrazně zlepšit cestu přes řeku nejen místním. Se stavbou začali dělníci v úterý. Praha 18:04 12. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace vítězného návrhu lávky Holešovice Karlín | Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Zatím jen jeden bagr a několik dělníků začínají na ostrově Štvanice s přípravou stavby, teď je tu hromada nevzhledné a mokré hlíny. Nová konstrukce ale má být čistě bílá a z moderních materiálů.

„Bude z ultra vysokohodnotného betonu, což je takový speciální bílý kompozitní materiál, který má vysoké pevnosti a zároveň velkou odolnost vůči vnějšímu prostředí. Nedá se posprejovat, nezamrzne v něm voda, takže vynikající z hlediska trvanlivosti, z hlediska údržby toho mostu,“ vysvětluje architekt lávky Petr Tej.

Speciální beton navíc výrazně prodlouží standardní a předpisovou životnost lávky ze sta let na dvojnásobek. Hlavní část prací má začít v příštích týdnech. „Stavba je rozdělená do pěti fází, příští týden zahájíme zemní práce a zakládání, montáž prvního taktu je odhadovaná na konec května, začátek června. Pak každý měsíc jeden takt, takže když půjde všechno dobře, na konci října, začátek listopadu by měl být osazený poslední,“ uvádí projektový manažer stavby Michal Kunc.

Protipovodňové opatření

Poslední část mostu na holešovické straně je pod úrovní stoleté povodně z roku 2002. Konstrukce má ale vlastní technické protipovodňové opatření. „To poslední pole, které schází na úroveň holešovického nábřeží, to je vertikálně zdvihané, to znamená v případě povodně se zdvihne o 3,2 metru, povodeň proběhne a pak se zase sklesá na úroveň nábřeží,“ dodává Petr Tej.

Lávka bude na jedné straně vycházet zhruba z úrovně Pražské tržnice, přes ostrov Štvanice, kde bude možné sejít, a povede až na Rohanské nábřeží. Nejen pro obyvatele Holešovic a Karlína tak vznikne spojení, které místním dlouho chybělo.

„Lávka je napojená na Žižkovský tunel, takže snadno propojí i Prahu 3, Prahu 8 s Prahou 7. Hrubá stavba by mohla být hotová na podzim, čtrnáct měsíců je pro kolaudaci a zprovoznění, kdy pak budou moct projít pěší cyklisté, ale třeba i projet záchranka,“ přibližuje náměstek pro dopravu Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě.

Kvůli stavbě budou průběžně nutná i menší dopravní omezení, první na tramvajové trati na nábřeží v Holešovicích má začít už v sobotu.

✅ Takto jsme v březnu 2018 představovali v Kasárna Karlín vítězný návrh lávky HolKa. Dnes byl položen její základní kámen 1/3 pic.twitter.com/wga0HbuMDX — IPR Praha (@iprpraha) January 11, 2022