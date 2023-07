Hřbitov, kde můžete mít svatbu a náhrobky se mají držet grafického manuálu. Suchdol otevírá pohřebiště

V Praze chybí byty či místa ve školách, je ale potřeba řešit také nové hroby. V městské části Suchdol proto zbudovali nový hřbitov. Hrobová místa jdou takzvaně na dračku. „Je to tak, jdou na dračku. Máme asi 120 rezervací, ale místo ještě je,“ těší starostu Suchdola Petra Hejla.

Hrobová místa na Suchdole jdou prý na dračku. V čem je tenhle hřbitov jiný? Poslechněte si celé Bourání

„Je to úžasné místo. Je tu kaple za vsí na kraji přírodní památky,“ rozhlíží se starosta.

„Mně se líbí, že tady není cítit tíživá atmosféra. Hraje si to s krajinou,“ přidává se architekt Jakub Červenka ze studia OBJEKTOR.

Jeho kolega Václav Šuba doplňuje: „Můžete tady sedět před kolumbáriem a užívat si krásné výhledy. To bylo to nejdůležitější, o co nám šlo.“

Není to totiž jen hřbitov. Celý název je Zahrady a hřbitov u kaple svatého Václava a zahrnuje kapli se zahradou, hřbitov a sad, kolem vede turistická cesta. „Kaple se dá využít i pro koncerty a svatby, dá se to kombinovat se zahradou. Je tady místo pro duchovní služby všeho druhu,“ vyzdvihuje starosta Hejl.

Kaple na suchdolském hřbitově | Foto: PKučera Photography | Zdroj: Studio OBJEKTOR

V prostoru hřbitova má vyrůst jen několik stromů, prostor tak zůstane přehledný a průchozí. „Stromy vysadíme, ale jen tam, kde si myslíme, že mají být. Vytvoří stín v místech, kde jsou lavičky, a budou sloužit jak orientační body,“ vysvětlují architekti. Zachová se tak výhled do krajiny.

Živý beton

Původně měl celý hřbitov stát zhruba osm milionů korun, konečná cena byla dvouapůlnásobná. „To je život,“ krčí rameny starosta Hejl.

„Když se řešil výběr dodavatele, už byla cena 16 milionů korun. A ve finále nás to přišlo na 21 milionů.“ Část peněz musela ušetřit obec ve svém rozpočtu, část získala z dotace.

Hlavním materiálem hřbitova je beton, jeho přesné složení a kvalitu hledali architekti složitě. „Byl to proces. Dělali jsme zkoušky, odlévali testovací stěny, hodně se o tom diskutovalo. Ačkoliv je to mrtvý materiál, tak výsledek je vždycky hodně živý,“ popisují architekti.

Nakonec zvolili dva druhy betonů, jeden montovaný a druhý monolitický.

Suchdolský hřbitov | Foto: PKučera Photography | Zdroj: Studio OBJEKTOR

Grafický manuál pro pozůstalé

O zřízení hřbitova usiloval Suchdol už od 18. století, z té doby pochází kaple postavená v roce 1755 na místě původního morového hřbitova. V roce 1680 totiž zasáhl mor Prahu a okolí, tehdy ale ještě svébytný a dlouhodobý hřbitov nevznikl a místní museli truchlit do Únětic.

Nový suchdolský hřbitov bude jeden z mála v Praze, kde přijímají i rakve, nejen urny.

„Tlecí doba je tady stanovená na 10 let. Závisí to na spodní vodě, která musí být na hřbitově ve větší hloubce a ne hned pod povrchem,“ vysvětluje starosta Hejl. Hřbitov bude také nabízet rozptyl na loučce a syp ke kořenům.

Architekti vypracovali pro pozůstalé grafický manuál, jak by měly hroby vypadat, aby se udržel jednotný vzhled pohřebiště.

„Celý smysl manuálu se drží horizontality a konceptu nízkých zídek. Takže by se neměly vysazovat túje, které by pak převyšovaly tyto zídky. Také náhrobní desky by se měly kotvit na betonové zídky. Je to ale manuál, který by měl lidem pomáhat, ne je šikanovat,“ ujišťuje architekt Václav Šuba.

Součástí manuálu je i doporučení kamene a typografie. „Opravdu to má být nápomoc lidem, kteří v tu chvíli asi chtějí řešit trochu jinou věc než to, jak popsat náhrobní kámen. Proto jsme předvybrali určitá písma a udělali grid, mřížku, do kterého se vypisují jména a přidávají fotky,“ doplňuje Jakub Červenka.

Poslechněte si celý podcast Bourání, audio je nahoře v článku.