Začíná Suchej únor. Česko patří k zemím, kde se pije nejvíce na světě

„Měsíc je skvělá doba na to vyzkoušet si, jestli to jde, nebo nejde. A od toho se odpíchnout dál,“ říká pro Radiožurnál Honza, který propadl alkoholu už na střední škole.

„Moji základní výbavou na den byla placatka a dát si lahváče před školou. Nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, jestli budu pít, ale jakmile jsem mohl, tak jsem pil. Byl to únik z domova a dospívání. A kdykoli jsem mohl uniknout, tak jsem běžel,“ vzpomíná.

Dnes je Honzovi třicet let. Pod vedením Alice Herešové, vedoucí adiktologické ambulance Magdaléna v Praze-Podolí, abstinuje už pět let.

„Postupně jsme si vytvářeli terapeutický vztah. Vždycky říkám: Pomůžu vám, chytnu vás pomyslně za ruku a budu vás provázet tou cestou, kterou chcete. Klienti přicházejí a chtějí úplnou abstinenci a já se snažím je tím jenom provézt a oni si sami nacházejí, jaká ta cesta bude,“ přibližuje.

14 litrů lihu na osobu a rok

Zvládnout závislost nebylo pro Honzu jednoduché. Motivací byl pro něj i čas, po který vydržel nepít. „Pokaždé, kdy jsem se chtěl napít, tak jsem se podíval na aplikaci, kterou jsem měl na telefonu a viděl jsem, kolik dní, hodin a týdnů jsem nepil, tak to pro mě bylo motivací pokračovat. Sbíral jsem to číslo. Nejhorší byly tři dny, pak týden a po měsíci už mi bylo líto to zahodit,“ popisuje Honza.

„Na začátku se vždy snažím jim vysvětlit, jak je důležité mít suchý dům. To znamená nemít doma žádný alkohol, protože je rozdíl sáhnout si do skříňky pro flašku a je rozdíl obout si boty, vzít si kabát a klíče a jít si něco koupit. Tam mám ještě prostor si to rozmyslet,“ doplňuje Herešová.

„Pro začátek abstinence je důležitá technika na ten den: Dneska se nenapiju a zítra uvidím. A další ráno si řeknu: Dneska se nenapiju. Spoustě klientů tohle v abstinenci pomohlo,“ vysvětluje.

Honzovi se povedlo boj s alkoholem zvládnout. A to navzdory tomu, že je v Česku dostupný na každém kroku. „V naší společnosti nepít je strašně divný. A podle mě by to tak být nemělo,“ upozorňuje.

Alice Herešová, vedoucí Adiktologické ambulance Magdalena v Praze-Podolí | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Někteří klienti přijdou a vůbec netuší, že pít pivo je také pít alkohol. Alkohol mají až za ten tvrdý alkohol,“ podotýká adiktoložka.

„Když vezmu data Světové zdravotnické organizace, tak ta nás řadí dlouhodobě mezi top 3 světové konzumenty,“ říká Petr Freimann z neziskové organizace Suchej únor.

„Pro Česko se deklaruje nějakých 14 litrů čistého lihu na osobu a rok, což je enormní rok. A je to po odečtení spotřeby turistů. Společenské náklady až k 60 miliardám ročně, kam se řadí pracovní indispozice, úrazy, trestná činnost a podobně. Přičemž příjmy do státního rozpočtu sotva třetinové,“ dodává.

Podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere a projektu Suchý únor více než polovina z těch, kteří se ke kampani přidali, zvolnila s alkoholem i čtyři měsíce po měsíční abstinenci.

Suchej únor 11. ročník měsíční osvětové akce Suchej únor se letos koná pod heslem Nepít je umění! Akce má přispět k omezení nadměrného pití alkoholu. Lidé, kteří se do ní zapojí, by si měli po celý únor alkoholické nápoje odepřít. Loni se podle průzkumu zúčastnilo akce 13,5 procenta dospělé populace.