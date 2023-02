Suchej únor není o prohibici, ale o tom mít alkohol pod kontrolou, popisuje organizátor kampaně

Začal měsíc bez alkoholu. Jedenáctý ročník kampaně Suchej únor upozorňuje na vysokou spotřebu alkoholu a s tím spojená rizika. Inspiruje k abstinenci nebo alespoň ke střídmější konzumaci. Letošním tématem je umění. „Je úplně jedno, jestli bude člověk malovat, péct nebo vyřezávat něco ze dřeva,“ říká organizátor kampaně Petr Freimann. „Chtěli bychom inspirovat k tomu, aby lidé poznali sami sebe v čistotě a svoje hranice posunuli tvořením.“ Praha 22:25 1. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Freimann, organizátor kampaně Suchej únor | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

„Sucháč není o prohibici, ale o tom, že člověk prostě ví, že nemá problém,“ říká organizátor kampaně Petr Freimann. Podle průzkumů se loni výzvy zúčastnilo skoro 14 procent dospělých.

Poslechněte si rozhovor s organizátorem kampaně Suchej únor Petrem Freimannem

„Asi 86 procent lidí kvituje to, že to opravdu dokázali. Zvědomili si svůj vztah s alkoholem a mají to nějakým způsobem pod kontrolou. A potom je velkým benefitem samozřejmě čistá hlava, víc energie. Spousta lidí zhubne a spousta kuřáků díky tomu, že nepije, tak ani nekouří. A co je důležitější, tak se to daří držet i třeba půl roku, rok po té kampani.“

„Odpovědnost za sebe nese každý sám. Jde hlavně o to, že problém se závislostí na alkoholu se v České republice dotýká každého sedmého dospělého člověka a Suchej únor je především nástroj k tomu, aby si každý ověřil, jestli náhodou zrovna on není ten rizikový uživatel,“ vyzdvihuje Freimann výhody akce suchejunor.cz.

Iniciativa Nechmel děti

Kampaň apeluje také na rodiče, aby svým dětem nepodávali nealkoholické nápoje. „Ochucené nealkoholické pivo je stále pivní nápoj a alkohol v něm ve skutečnosti je. Pro spoustu rodičů je to úplně nová informace,“ upozorňuje Petr Freimann a dodává:

„Dospělé tělo má vyvinutý metabolismus s enzymy na odbourávání alkoholu, zatímco dětské tělo je nemá. Nejznámější Birell Pomelo & Grep má až 0,34 procent alkoholu. Na dětský organismus to působí velmi negativně“

Nepijte a tvořte Suchý umění

Letošní ročník kampaně Suchej únor startuje s heslem Nepít je umění.

„A chtěli bychom inspirovat k tomu, aby lidé poznali sami sebe v té čistotě a svoje hranice posunuli nějakým tvořením. Je úplně jedno, jestli bude člověk malovat, péct nebo vyřezávat něco ze dřeva,“ vysvětluje organizátor kampaně.

Svou tvorbu každý může sdílet na sociálních sítích a ukázat tím cestu někomu jinému. Téma kampaně se promítlo i do výroby propagačních předmětů, malířským plátnem se stala oSuška.

„Tematicky pojí se sušením. Ilustrátorka Bessa ztvárnila devět různých činností, které si myslíme, že by lidi mohli během Suchého února dělat, ať už je to právě malování, focení nebo cokoliv podobného.“

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.