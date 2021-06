Češka získala ocenění od britského premiéra. V Cornwallu pracuje na čištění pobřeží od plastů

Novinář Tomáš Etzler: Lidé v Číně nechtějí demokracii, nevědí, co to je. Oni chtějí spravedlnost

„Oni nevědí co to je demokracie. Zejména na čínském venkově. Oni chtějí spravedlnost. A to tam bouchne,“ předpovídá pro Plus novinář Tomáš Etzler.