Svateb přibývá. Češi loni uzavřeli nejvíce sňatků za posledních jedenáct let

V porovnání s předešlým rokem bylo uzavřeno o 1900 sňatků více. „Na sňatky nejbohatší byly měsíce červen a srpen. V každém z nich se konalo více než deset tisíc svatebních obřadů,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu.

Oblíbenost těchto dvou měsíců potvrdila i majitelka svatební agentury Creative Wedding Jana Kalhousová.

Nárůst v počtu svateb pozoruje ve své agentuře poslední dva roky.

Podle ní zůstávají nejoblíbenější svatby na statcích a obdobných staveních. „To je hitem už delší dobu a stále to tak nějak drží,“ řekla pro iROZHLAS.cz.

Na to začít svatbu plánovat je podle ní ideální doba zhruba rok dopředu. Snoubenci si tak zajistí dostatečnou možnost výběru místa a dalších služeb jako fotografa nebo kapely. Lidé však tento krok oddalují a často to podle Kalhousové řeší třeba pouze půl roku dopředu. „Někdy se objevují i nečekané last minute akce. Naším rekordem je svatba pro 120 osob, na jejíž organizaci jsme měli šest týdnů,“ dodala

U více než poloviny, konkrétně 67 % párů, šlo loni o první sňatek jak pro ženicha, tak pro nevěstu. Naopak do 13,5 % svateb šli oba partneři s již minimálně jedním neúspěšným pokusem na kontě.

Nejvíce ženichů bylo ve věku 29 let a nejvíce nevěst ve věku 27 let. „Nedochází již k posunu vstupu do manželství do vyššího věku, jak tomu bylo v 90. letech 20. století nebo i v prvním desetiletí tohoto století,“ popsala nejnovější tendence Němečková.