Počet svateb roste. Nevěsty si čím dál častěji šaty kupují, v módě je smetanová nebo lomená bílá

„Pravá láska znamená nic neočekávat. To je hrozně pravdivé a myslím si, že pokud se podle toho bude člověk řídit, tak může být spokojený. Aspoň v tom vztahu,“ vysvětluje Radiožurnálu ilustrátorka Barbora Svrčinová, proč zrovna tenhle citát slavného spisovatele Antoina de Saint Exuperyho ráda píše na svatební oznámení.

V poslední době jsou podle ní oblíbené ta s květinovou te matikou. „Dělám hlavně květiny, květinové věnečky, do toho teda píšu jména. Ale dostávám i zakázky typu: ‚chceme na titulní straně oznámení jakoby naše portréty, realistické, nebo chceme tam naše dvě postavičky, jak jedeme na motorce.‘ To jsem dostala docela nedávno, to bude docela náročné,“ popisuje svou práci Bára z Nikolajky, jak si umělkyně říká.

Od první objednávky až po tisk jí oznámení zabere i několik týdnů práce. Naplánovat celou událost pak podle svatební koordinátorky Gabriely Čápové Kocourkové z agentury Fresh Events trvá klidně i rok.

Ušetřit se dá

„Co se musí řešit jako první, to jsou služby. Místo, jídlo a fotograf. Ty nejlepší lokace jsou tři čtvrtě roku dopředu už zabrané. Čím později budete cokoli objednávat, tím víc za to zaplatíte,“ vysvětluje Čápová Kocourková.

Částky se přitom podle ní pohybují v různém rozmezí - hlavně podle počtu svatebních hostů. Nejčastěji podle Kocourkové páry pořádají svatby pro 60 až 80 lidí. Obvykle je taková akce vyjde od sto tisíc výš. „Rozhodně co bych nedoporučovala, je šetřit na jídle. Protože místo a jídlo je padesát procent úspěchu svatby,“ myslí si.

Kde se naopak ušetřit dá, radí i čerstvá novomanželka Lucie Vachala. „Měli jsme i svůj alkohol, platili jsme jen kolkovné, což je super, všem doporučuju. Jen si dávejte majzla, jestli je to za litr nebo za deci, protože to člověk taky může přijít na kuří boty,“ popisuje své zkušenosti.

Lucie navíc ušetřila i tím, že navrhuje svatební šaty. Sama si tak ušila přesně ty, které si jako malá holčička vysnila.

Počet svateb roste

Podle Evy Macháčkové, majitelky pražského svatebního salónu Nevěsta, ale zatím v Česku panuje jiný zvyk. „Ve světě se šaty kupují. Jenom u nás a na Slovensku se šaty půjčují. Máme z toho velkou radost, že nevěsty už přistupují trošičku jinak a začínají si šaty kupovat,“ říká. To může vyjít na sedm, ale taky dvacet tisíc korun.

Vlastní šaty si kupuje nebo nechává ušít jen asi každá pátá nevěsta. „Jednoznačně je teď trend krajka. Krajka na rukávech, krajka v dekoltu. Letos lehce ustupuje barva bílá. Jsou moderní barvy lehce smetanové nebo takzvaná lomená bílá. Tyto barvy sluší, dá se říct, všem nevěstám,“ dodává Macháčková.

Podle posledních dat z roku 2017 se v Česku vzalo 52 tisíc párů. A číslo podle odhadů stále roste. Svatbám totiž nahrává i dobrá ekonomická situace. Lidé se už nebojí utrácet za hostinu ani za dary.

„Částka za svatbu se nám na darech vrátila a díky tomu asi poletíme v únoru na Maledivy na svatební dovolenou,“ počítá Lucie Vachala. Více než dvě třetiny svateb se podle Českého statistického úřadu uskuteční od června do září.