Dejte věcem druhou šanci, učí zákazníky ve švédské upcyclingové obchodní galerii

Když se vám v garáži nebo třeba ve sklepě nahromadí nepotřebný nábytek, sportovní vybavení, elektronika nebo cokoliv jiného, nejspíš to všechno naložíte do auta a odvezete do sběrného dvora. Ve švédské Eskilstuně to mají podobně, jen se předtím zastaví ještě v obchodní galerii ReTuna, kde se prodává výhradně recyklované nebo organicky a udržitelně vypěstované zboží. Mezi zákazníky se přimíchal i reportér Vojtěch Koval.

Reportáž Eskilstuna (Švédsko) 19:52 21. dubna 2019