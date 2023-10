Koncert pro Světlušku vynesl přes čtyři miliony korun. ‚Máme i nové pravidelné dárce,‘ těší šéfku nadace

Benefiční koncert pro Světlušku, který o víkendu rozezněl budovu Českého rozhlasu i jeho vysílání, získal na pomoc lidem se zrakovým handicapem 4,1 milionu korun. „Celá řada dárců aktivovala trvalé DMS nebo měsíční platbu na účet. Pro Světlušku je to jistota celoroční podpory,“ potěšilo šéfku nadačního fondu Českého rozhlasu Gabrielu Drastichovou. Praha 15:24 11. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Světlo pro Světlušku 2023 | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Je to zase o něco větší částka, kterou dárci Světlušce letos poslali, než v loňském roce. A my moc děkujeme za tento empatický přístup našich dárců a za to, že jsme nezklamali jejich důvěru v předchozích dvaceti letech,“ vzkázala ve středu Drastichová.

„Světluška je odvislá na velkorysosti a štědrosti svých dárců. S výsledkem letošního koncertu jsme spokojení,“ poděkovala Drastichová.

Koncert přinesl nadačnímu fondu také pravidelné dárce. „Celá řada dárců aktivovala trvalé DMS. To pro nás znamená, že je nemusíme každá měsíc znovu oslovovat, ale do veřejné sbírky Světlušky dorazí každý měsíc příspěvek,“ těší šéfku nadačního fondu.

„Stejně tak celá řada dárců aktivovala měsíční platbu na účet. Pro Světlušku je to jistota celoroční podpory,“ vyzdvihla.

Peníze poputují do veřejné sbírky Světlušky, ze které nadace po celý rok podporuje lidi s těžkým zrakovým postižením, a to ve všech věkových skupinách v Česku.

„A to buď přímo na základě individuálních žádostí, anebo prostřednictvím organizací, které tyto služby zajišťují. Jsou to školy, raná péče, speciální pedagogická centra nebo volnočasové aktivity pro lidi se zrakovým hendikepem,“ dodala Drastichová.