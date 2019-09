Radiožurnál a projekt Světluška přinesly nevidomým divákům divadelní představení Lež

Komentátor Jan Herget seděl ve speciální odhlučněné kabině mezi hledištěm a jevištěm, aby dobře viděl na herce a mohl přesně reagovat.

Nejen komentátor, ale i techniku zapůjčil Český rozhlas. „Sebrali jsme v našem oddělení ze všech přenosových vozů taková zařízení, která umožní redaktorům se pohybovat bez drátu a mají možnost poslouchat zpětný poslech,“ popsal Radiožurnálu vedoucí rozhlasových přenosů Jaromír Nikl.

V představení hrají třeba Petra Špalková, Jan Dolanský nebo Petr Lněnička, kterého posluchači Radiožurnálu znají ze spotů. „Na určitých místech jsme byli požádáni o to, abychom tam nechali kratičkou pauzičku,“ popsal Lněnička, na co herci museli myslet.

Představení trvalo 90 minut. „Bylo to udělané dobře. Bylo super, že byla popsaná gesta, která bychom nikdy nevěděli, že se tam dějí,“ popsala nevidomá Kateřina Hégrová a její manžel Jan dodal: „Dal si na tom záležet. Občas šel přes herce, ale většinou se mu dařilo trefovat se do mezer. Bylo to v pořádku.“

„Mám z toho dobrý pocit. Docela mi spadl kámen ze srdce a měl jsem radost z toho, že jak hra začala, tak jsem se tak nějak pěkně napojil na herce,“ popsal komentátor představení Jan Herget.

Výtěžek z prodeje vstupenek na divadelní představení poputuje na konto Světlušky. Herci hráli bez nároku na honorář.