Tma, do které se nerozkoukáte. Kavárna Potmě přibližuje lidem každodenní život nevidomých

Kavárna Potmě přibližuje vidícím život nevidomých v absolutní tmě a představuje je v jiné roli – v roli těch, kteří se ve tmě orientují sluchem a hmatem a na které se mohou při pohybu ve tmě plně spolehnout.

Kde hledat informace? Podrobnosti o projektu Kavárna Potmě, o tom, kde a kdy je do ní možné zavítat, a spoustu dalších důležitých informací naleznete zde.

Za Kavárnou Potmě stojí Světluška, projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Kromě přiblížení světa nevidomých zdravým lidem má ještě jeden důležitý cíl, a to nabídnout lidem se zrakovým postižením smysluplnou pracovní příležitost a ukázat, že mohou pracovat i na jiných pozicích než jako například hudebníci, maséři či ladiči.



Kdo s nápadem na koncept kavárny Potmě přišel?

Inspirací byla před sedmnácti lety restaurace Potmě v Německu. Martina Kaderková, tehdejší ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu, stála u začátků kavárny v Praze na Ovocném trhu a také pojízdné Kavárny Potmě v podobě zatemněného autobusu, který přivážel zážitek i do regionů Česka.

Jak moc je náročné celou akci uskutečnit?

V roce 2019 získala Kavárna Potmě podobu modulární a mobilní kavárny pro dvanáct či 24 hostů. Moduly pro Světlušku dopravuje a montuje společnost Koma Rent.

Světluščí tým se stará o chod kavárny, zásobování, tým kavárníků i doprovodný program. Navštěvujeme v letních a brzkých podzimních měsících festivaly, městské slavnosti či turisticky zajímavá města. Do kavárny zveme na osvětové workshopy školy i firemní kolektivy.

Kolik nevidomých je do akce zapojeno a hlásí se dobrovolně?

Každou sezonu pracuje na Kavárně Potmě až dvacet kavárníků z celé republiky. Jsou mezi nimi mladí studenti i dospělí, kteří o zrak přišli až v dospělosti. Pro ty je mnohdy kavárna a její kolektiv příležitostí být opět samostatní a učit se dovednostem, které obnáší komunikace s hosty, práce v týmu i obsluha kavárny.

V týmu Kavárny Potmě jsou také vidící kolegyně a kolegové, kteří zajišťují ty aktivity, kde je nutná vizuální kontrola. Doprovází kavárníky na ubytování či dopravu, jsou-li ve městě, které neznají, a obtížně by se tak bez průvodce orientovali.

Práce v kavárně obnáší hned několik rolí, hostes, který vítá hosty před kavárnou „na světle“ a představuje chod kavárny, průvodce, který zavádí hosty na jejich místo do kavárny „do tmy“, číšník, který obsluhuje, a barman, který připravuje nápoje a drobné občerstvení.

Ještě někdo další?

V týmu kavárny jsou vždy i lektoři, kteří připravují doprovodný program, a hlavně osvětové workshopy pro děti. Lektoři mají připravené nejen povídání o zrakových vadách a základech komunikace s nevidomými, ale také zapojují ve smyslových hrách kompenzační smysly hostů kavárny – hmat, čich i sluch.

Po celém Česku

V jakém městě jste zaznamenali největší úspěch?

V posledních dvou letech se těší velkému zájmu kavárna v Brně a Olomouci. Myslím ale, že nejúspěšnějšími bývaly výjezdy na festival Jičín město pohádek, to bylo ale ještě se zatemněným autobusem Kavárny Potmě. Tradičně má své stálé i nové hosty kavárna každý rok v Praze.

Jsou nějaká omezení na vstup? Přece jen by u někoho naprostá tma mohla způsobit určité zdravotní či psychické obtíže.

Každého hosta před vstupem do kavárny instruujeme, jak se v kavárně chovat, aby to bylo bezpečné a aby nepokazil zážitek sobě ani ostatním hostům. Pokud by komukoliv nebyl pobyt ve tmě příjemný, průvodce ho vyvede ihned na světlo.

Občas se stává, že tmu hůře snášejí menší děti, protože je pro ně obtížné pochopit, že simulovaná slepota v prostředí kavárny je jen na chvilku, že jde jen o zážitek a získání pocitu a uvědomění života člověka se zrakovým postižením. Jsou i tací hosté kavárny, kteří si tmu užívají, a půlhodina je jim málo. Takoví hosté v kavárně hrají společenské hry, kreslí nebo si vykládají s kavárníky.

Sháníte i nějaké dobrovolníky, kteří vám s celou akcí pomáhají?

Děkuji vám za tuto otázku. Ano, jak jsem zmínila, Světluška zajišťuje celý chod kavárny a současně každý rok doplňuje vidící personál kavárny, tedy asistenty kavárníků. Jsme moc rádi, když si k nám cestu najdou třeba i studenti speciální pedagogiky, kteří tak mohou získat potřebnou praxi a osobní zkušenost práce s lidmi se zrakovým postižením.