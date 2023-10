Pomůcky i granty. Nadační fond Světluška pomáhá už 20 let, na sobotu chystá benefiční koncert

Světluška svítí už 20 let. Tak dlouho funguje nadační fond Českého rozhlasu, který pomáhá lidem nevidomým nebo se slabým zrakem. Všechnu pomoc řídí z pražských Vinohrad. Půjčují tam kompenzační pomůcky, rozdělují finanční pomoc a organizují benefiční koncert, který se bude konat v sobotu. Praha 11:38 2. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Světluška provozuje i Kavárnu POTMĚ | Foto: Josef Řezníček

Deset lidí, čtyři kanceláře a jeden asistenční pes, to je základna Světlušky v Praze. Andrea Hlaváčková a její asistenční bílý labrador Prada velí půjčovně zdravotních pomůcek.

Jak to funguje v centrále nadačního fondu Světluška? Poslechněte si reportáž Marie Veselé

„Máme k dispozici zvětšovací lupy, telefony a všechny možné pomůcky, které si člověk potřebuje vyzkoušet, než si je pořídí, protože jsou hodně nákladné,“ ukazuje Hlaváčková.

Téměř všechny nástroje jsou ale právě rozpůjčované. „Kolují mezi lidmi. Pomůcek máme už téměř sto,“ těší Hlaváčkovou.

Kromě toho pomáhá Světluška organizacím i jednotlivcům finančně. „Žádají zákonní zástupci úplně maličkých dětí a dospělí lidé až po seniory. A to buď o příspěvek na kompenzační pomůcky, nebo na různé pobyty,“ popisuje zaměstnankyně grantového oddělení.

Nadačnímu fondu velí Gabriela Drastichová. „Světluška za 20 let pomohla už tisícům lidí. Ročně podpoří asi 350 slabozrakých a nevidomých. To jsou jednotlivci. Ale větší část finanční podpory putuje organizacím, které v regionech po celém Česku mají síť klientů. A to je číslo, které už nedokážeme spočítat,“ přibližuje Drastichová.

Moderátorské duo koncertu Svetlo pro Světlušku Veronika Khek Kubařová a Kovy | Zdroj: svetluska.net

Někteří lidé se zrakovým hendikepem se Světluškou vyrůstají. Fond přispívá už miminkům na ranou péči, pak i školákům třeba na poradny nebo na volnočasové aktivity.

„A jak nám klienti postupně dospívají, tak jejich podpora potom směřuje víc do zaměstnávání. Pomáháme jim s udržením pracovních míst, s rekvalifikací,“ říká Drastichová s tím, že lidé s těžkým zrakovým handicapem budou ve společnosti pořád, a proto by měla i Světluška fungovat dál.

Fond by ale nemohl fungovat bez sponzorů. Lidé mohou přispívat dlouhodobě, anebo díky benefičnímu koncertu, který se letos koná v první říjnovou sobotu. Vůbec poprvé to bude v budově Českého rozhlasu. Vystoupí například Hana Holišová, Elis Mraz, Mirai nebo Tomáš Klus.