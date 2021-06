Rozpoznávače barev i kamerové lupy. Světluška spustila půjčovnu pomůcek pro zrakově postižené

Možnost otestovat často i velmi drahá zařízení nebo mít na delší dobu k dispozici pomůcku, bez které se těžce zrakově postižený obejde jen stěží – to nabízí nová půjčovna Světlušky, projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu, který dlouhodobě pomáhá nevidomým a slabozrakým. Vybavení se jednoduše vybírá a následně i rezervuje přes internet. Praha 15:13 6. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Půjčovna nadačního fondu nabízí i speciální lupy, chytré telefony a hodinky nebo psací stroje pro nevidomé (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Jedním z prvních klientů půjčovny byla Cecílie z Prahy, která chtěla vyzkoušet zařízení rozpoznávající barvy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o půjčovně pro lidi se zrakovým postižením.mp3

„Normálně používám, třeba pokud potřebuji vidět barvu oblečení, mobilní aplikaci v chytrém telefonu. A už hodně dlouho, několik let, přemýšlím, jestli by pro mě bylo užitečné si pořídit vyloženě samostatnou pomůcku na rozlišení barev,“ říká pro Radiožurnál.

Vědět, co má jakou barvu, je pro ni důležité, protože ještě v dětství barvy viděla. A proto by i ocenila větší přesnost zařízení při určování odstínů.

„Stávalo se mi, že na jeden kus oblečení, respektive barvu, kterou jsem chtěla vědět, mi přístroj čtyřikrát řekl něco jiného. Ve chvíli, kdy mi to oznámilo šedivá, černá, pak znovu šedivá, tak už to pro mě jsou jiné barvy. A to dvě barvy, které si myslím, že by pomůcka měla umět rozlišit, abych opravdu věděla, kterou mám,“ dodává Cecílie, která tak zjistila, že lepší pro ni bude jiné zařízení.

Na zkoušku

Právě to je jedna z výhod půjčovny. Klienti si můžou před koupí mnohdy i velmi drahého vybavení vyzkoušet, jestli by jim vyhovovalo a jestli si ho tedy má smysl pořídit.

Mimořádná opatření platí i pro nevidomé. S životem doma jim pomáhají moderní technologie Číst článek

Další klient Patrik, který vidí částečně, chtěl přesně z tohoto důvodu otestovat inteligentní kamerku s umělou inteligencí umístěnou na brýlích. Ta rozpozná, na co ukáže.

„Dokáže mi přečíst to, co už moje oči neuvidí. Primárně nějaký text, má to umět i čárové kódy, rozpoznávání obličejů, sleduje to gesta… Když jsem ukázal třeba na cedulku s cenou, tak mi to řeklo, co to je a kolik to stojí. Popřípadě, když jsem chtěl vědět něco víc, tak jsem přímo ukázal na produkt. A pokud jsem ho dobře nasměroval, tak mi zařízení četlo nějaký popisek,“ vysvětluje.

Půjčovna nadačního fondu nabízí i speciální lupy, chytré telefony a hodinky nebo psací stroje pro nevidomé. Půjčit se dají na pár týdnů, měsíce, ale i déle – třeba když děti potřebují nějaké vybavení na celý školní rok. Nebo když se někomu pomůcka rozbije a čeká na příspěvek na novou, případně na něj vůbec nedosáhne.

Vybavení i na kola

V půjčovně se platí většinou jen servisní poplatek. „Máme to rozdělené na 200 a 400 korun. Je to jednorázový poplatek, který se platí na začátku zápůjčky a je na celou dobu. A slouží výhradně k tomu, abychom po vrácení mohli pomůcku očistit a připravit ji pro dalšího klienta,“ vysvětluje Andrea Hlaváčková, která má ve Světlušce půjčovnu na starosti.

Kavárna Potmě jako inspirace písně. Zpěvák Stoupa odehraje benefiční koncert na podporu Světlušky Číst článek

Vyšší půjčovné je pak u sportovních pomůcek. Světluška totiž v půlce července nabídne i tandemová kola. Zatím je k dispozici dětské závěsné kolo a také cyklopřívěs, se kterým můžou vyrazit na kolo i rodiny s těžce zrakově postiženými dětmi.

„To je přívěs, na kterém se může pohodlně usadit dítě až do devíti let. Rodič ho tam může připevnit jako v běžné autosedačce. Pokud je dítě zdatné, může rodičům i pomáhat se šlapáním díky přídavným pedálům. Přívěs se klasicky přichytí za sedlovku,“ dodává ředitelka Nadačního fondu Gabriela Drastichová.

Celý katalog i víc informací o tom, jak si pomůcky a vybavení u Světlušky vybrat, zarezervovat a následně převzít nebo nechat zdarma poslat, je k nalezení na webu nadačního fondu.