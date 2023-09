Svoboda slova u nás není ohrožena, říká Gruber, nový ředitel české Amnesty International

„Mou vizí je, aby rezonovala témata, která jsou pro nás klíčová. Obecně jde o téma politických vězňů, úzce spojené se základními lidskými právy na svobodu projevu a vyjádření svého názoru. V lokálním kontextu považuji za důležité lobbovat za změnu definice znásilnění v zákonech,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus nový ředitel české pobočky Amnesty International Pavel Gruber, bývalý šéf Lékařů bez hranic. Praha 23:30 13. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Gruber | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Podle Grubera má téma politických vězňů silnou vazbu s naší historickou minulostí a může rezonovat i v současném Česku.

„Stejně tak má ohromný smysl inovace definice znásilnění, která může změnit život desetitisíců žen,“ říká.

„K porušování lidských práv dochází i v západních demokraciích a je to potřeba monitorovat, ať už mluvíme o menšinách a migrantech. Není to tak, že by byla EU jako celek bezproblémová, ačkoliv se může jednat o méně závažné problémy,“ tvrdí.

Jeden ze základů dlouhodobé kredibility Amnesty je to, že jsou informace a postoje založené na výzkumech.

„Mluvíme s oběťmi, máme přímá svědectví a fakta si ověřujeme. V krizových laboratořích máme satelitní snímky a experty na různé použité zbraně,“ míní ředitel české pobočky.

Regulace sociálních sítí

Například regulace sociálních sítí bývá nazývána omezením svobody slova. „Pohybujeme se na tenkém ledě, protože je snadné svobodu projevu i s dobrým úmyslem omezit. Člověku nedochází, že se dobrý úmysl může rychle obrátit ve špatný.“

V době ruské agrese se různé orgány včetně Evropské komise chystají k tomu, aby omezovaly nepatřičné výroky ve veřejném prostoru, Amnesty se snaží o opak, aby co nejvíce lidí svůj názor mohlo říct.

„Jedná se o právo svobody projevu a zároveň o obranu proti cílené dezinformační kampani, což není v protikladu,“ říká Gruber.

„Neměli bychom vzdát obranu proti cílenému útoku v informačním prostoru, přestože není vedený zbraněmi. To neznamená, že nemáme dál bránit svobodu slova. Obě věci můžeme dělat naráz,“ dodává.

Hranice, kdy někoho omezit v jeho konkrétním vyjádření, leží podle Grubera tam, kde je výzva k násilí, či vyjádření omezující něčí důstojnost.

Myslí si, že u nás není svoboda projevu ohrožená. „Je zaběhlá a garantovaná zákonem,“ tvrdí.

Základní lidská práva ve světě byla podle reportu loni porušována v rekordní míře. „Přispěla k tomu ruská agrese kvůli zločinům proti mezinárodnímu válečnému právu, nepolevují ani jiní velcí hříšníci, takže proto nastal celkový nárůst,“ říká.

„Ve vztahu k Rusku existují dvě roviny. Jedna část se týká lidí v Rusku, kteří se snaží vyjádřit nesouhlas s tím, co se děje, a druhá část je porušování mezinárodního humanitárního práva a Ženevských úmluv, což ruská armáda v masivním měřítku dělá na Ukrajině,“ vysvětluje.

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu v úvodu článku.