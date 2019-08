Útoky na média podle předsedy Syndikátu novinářů pomáhají politikům k úspěchu

Útoky na média a urážky novinářů se v posledních letech staly standardní součástí projevů některých politiků, kteří díky sociálním sítím mohou své voliče oslovovat přímo. Soud tento týden nařídil šéfovi hnutí SPD Tomio Okamurovi, aby se omluvil provozovateli serveru HlídacíPes.org za to, že ho označil za podvodný. Praha 10:17 17. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura na tiskové konferenci SPD | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas

„Už dlouho pozorujeme útoky na nezávislá média. Jsou vyslovována obvinění bez patřičných důkazů. Zde se jedno médium rozhodlo, že tomu bude čelit a u první instance uspělo,“ shrnuje pro Český rozhlas Plus předseda Syndikátu novinářů Adam Černý.

Nemůže ale soudní verdikt stoupence hnutí SPD utvrdit v domněnce, že Okamura bojuje s establishmentem, jehož součástí jsou média i soudy?

„Stylizace do role oběti patří do politického arzenálu a v případě pana Okamury je to obvyklý trik. Zvláště když útočí na nezávislá média, která mu jen položí otázku, co se mu zdá nevhodná,“ podotýká Černý.

Útoky na novináře jsou podle něj součástí strategie rozdělování společnosti. „Zatím se ukazuje, že to pomáhá k politickému úspěchu. Je ale otázka, zda to pomáhá společnosti.“

Trumpovy urážky

Na média často útočí i americký prezident Donald Trump. „On zpopularizoval pojem fake news, který obrátil proti médiím. Nelíbí se mu, jak informují o čemkoli, co dělá,“ míní redaktor serveru Aktuálně.cz Daniel Anýž.

„Trump na tom založil část své politické strategie, kdy z většiny médií udělal nepřátele lidu. Pro jeho voliče to tak je a funguje mu to,“ dodává novinář, který se specializuje na dění v USA.

Anýž zároveň připouští, že média Trumpa ještě než se stal prezidentem nebrala vážně a jejich tón byl vůči němu skeptický až odmítavý a uštěpačný. „Na jeho straně stojí stanice Fox News a pravicový server Breitbart. Nevím, jestli tvoří třeba desetinu mediálního hlasu a zbytek je proti Trumpovi – nebo jak on říká: fake news a nepřátelé lidu.“