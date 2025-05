Tabery: Mnozí už odkládají trumpovské čepičky. Demokracie umožňuje posouvat věci k lepšímu

Česká televize je pět měsíců před volbami bez generálního ředitele. O čem to svědčí a komu oslabení veřejnoprávní televize nahrává? „Ukazuje to, kolik politických i jiných hráčů chce vstupovat do veřejnoprávních médií. A že když se tak stane, je to špatně. Kořeny celé krize byly už ve zvolení Jana Součka ředitelem, kdy si každý odnesl trochu jiný slib,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Interview Plus Praha 11:00 19. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Souček podle něj měl sám odejít, když zjistil, že se stává zátěží. A když už byl odvolán, je dobře, že k tomu došlo ještě před volbami.

„Kdyby to bylo po nich, zase by se řeklo, že se ředitel mění kvůli nové vládě. V Česku je vždy podezření, že se v tom o něco hraje. Věřím ale, že ta instituce je vnitřně dostatečně silná a uvědomuje si, že musí volby zvládnout profesionálně bez ohledu na to, kdo ji řídí,“ zdůrazňuje.

Svět médií se od nástupu sociálních sítí překotně mění, proto podle Taberyho roste význam médií, která si volí těžší cestu a tématům se věnují do hloubky.

„Přinášíte reportáže, které sice nestrhnou návštěvnost, ale pokud někdo chce pochopit, co se děje, tak to bez souvislostí nejde. Doba je překotná a role médií nikdy nebyla důležitější. A zároveň nikdy nebyla média zpochybňována tak jako nyní,“ míní.

Novináři se prý stále častěji musí vypořádávat s tvrdými a agresivními reakcemi na internetu i osobně, což dříve nebývalo.

„Veřejný prostor se vyhrotil, ve společnosti je pocit frustrace, která se někde vybíjí. Někdy na politicích, někdy na novinářích. Útoky, zatím naštěstí většinou verbální, jsou už dnes automatickou součástí naší práce, se kterou musíme počítat. A hněv prostupuje do celé společnosti,“ dodává.

Výhody demokracie

Podzimní parlamentní volby budou podle Taberyho jiné než obvykle, nepovažuje je ale za ty nejdůležitější. Demokracie je v Česku na dobré úrovni, ať už jde o kvalitu Ústavy a právního řádu, Ústavního soudu nebo nezávislost policie, což například o Slovensku nelze říci. Otázkou ale je, jakým směrem se to bude dále vyvíjet.

„Možná se vyčerpala naše představa, že vše jde jednoduše a lineárně kupředu. Svět řeší opravdu velké problémy a nemalá část společnosti si myslí, že by se měly řešit jednodušeji a rychleji. Ale to prostě někdy nejde. A liberální demokracie lidem umožňuje posouvat věci k lepšímu,“ podotýká.

Mnohé o tom může paradoxně přesvědčit působení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který si svou ostrou rétorikou a politikou pokazil vztahy s řadou zemí světa.

„I u nás byla řada politiků, kteří nosili červené čepičky, najednou ale začaly mizet s tím, jak se ukázalo, že nás jeho kroky mohou docela vážně poškodit. Nemálo lidí by to mohlo přesvědčit, že liberální demokracie je třeba trochu pomalejší, ale věcnější,“ doufá.

